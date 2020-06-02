SON DAKİKA! Bakan Berat Albayrak'tan '4 yeni finansman paketi' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 4 yeni finansman paketine ilişkin son dakika açıklaması geldi. Bilindiği üzere, Kamu Katılım Finans Kuruluşlarından Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da yeni kredi destek paketine destek verdiğini duyurmuştu.

Kamu katılım finans kuruluşlarımız, yeni süreçte hayatın canlanması adına 4 yeni finansman paketini hayata geçiriyor. Konuttan taşıta, yerli üretime destekten tatile kadar sağlanacak yeni finansman destekleri milletimize hayırlı olsun. Hep söylediğimiz gibi birlikte başarıyoruz. https://t.co/9FCPuOPsfe — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 2, 2020

YENİ FİNANSMAN DESTEKLERİ MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN

Bakan Albayrak, "Kamu katılım finans kuruluşlarımız, yeni süreçte hayatın canlanması adına 4 yeni finansman paketini hayata geçiriyor. Konuttan taşıta, yerli üretime destekten tatile kadar sağlanacak yeni finansman destekleri milletimize hayırlı olsun. Hep söylediğimiz gibi birlikte başarıyoruz." dedi.

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