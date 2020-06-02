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! Bakan 'tan '4 yeni finansman paketi' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı , ve Vakıf Katılım'ın cumhuriyet tarihininin en büyük kredi destek paketine katılmasına ilişkin açıklamasında bulundu. Bakan Albayrak, "Kamu katılım finans kuruluşlarımız, yeni süreçte hayatın canlanması adına 4 yeni finansman paketini hayata geçiriyor. Konuttan taşıta, yerli üretime destekten tatile kadar sağlanacak yeni finansman destekleri milletimize hayırlı olsun. Hep söylediğimiz gibi birlikte başarıyoruz." dedi.

Giriş Tarihi: 2.6.2020 11:11 Son Güncelleme: 2.6.2020 11:41 ABONE OL
SON DAKİKA! Bakan Berat Albayrak'tan '4 yeni finansman paketi' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 4 yeni finansman paketine ilişkin son dakika açıklaması geldi. Bilindiği üzere, Kamu Katılım Finans Kuruluşlarından Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da yeni kredi destek paketine destek verdiğini duyurmuştu.

YENİ FİNANSMAN DESTEKLERİ MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN

Bakan Albayrak, "Kamu katılım finans kuruluşlarımız, yeni süreçte hayatın canlanması adına 4 yeni finansman paketini hayata geçiriyor. Konuttan taşıta, yerli üretime destekten tatile kadar sağlanacak yeni finansman destekleri milletimize hayırlı olsun. Hep söylediğimiz gibi birlikte başarıyoruz." dedi.

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SON DAKİKA! Bakan Berat Albayrak'tan '4 yeni finansman paketi' açıklaması
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