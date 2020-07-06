Avrupa ülkeleri zirve öncesinde uzlaşı arıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ekonomik etkilerini en fazla hisseden Güney Avrupa ülkelerinden İtalya, İspanya ve Portekiz, 17-18 Temmuz tarihlerinde yapılacak Avrupa Birliği (AB) zirvesi öncesinde, kurtarma fonunun şartlarında uzlaşma sağlamak için toplantılarına başladı.

İlk görüşme İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Portekiz Başbakanı Antonio Costa arasında Lizbon'da gerçekleşti. Sanchez ve Costa, düzenledikleri ortak basın toplantısında, AB zirvesinde kabul edilmesi beklenen Kovid-19'un ekonomik sonuçlarıyla mücadele için kurulacak kurtarma fonunun "ihtiyaçlara karşılık veren, akıllı ve adil dağılımı esas alması" gerektiğini söyledi.

"SAĞLIK VE EKONOMİ ALANLARINDA KRİZLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

"Temmuz, Avrupa için anlaşma ayı olmalı" diyen İspanya Başbakanı Sanchez, "Sağlık ve ekonomi alanlarında krizle karşı karşıyayız. Avrupa projesini güçlendirmek gerekiyor. Yeniden yapılanma için kurulacak AB fonuyla ilgili anlaşma sağlanması, hayat, iş ve şirket kurtaracaktır. Bu fon, insan kaynaklarının eğitiminde, ekolojik ve dijital geçiş için kullanılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Fonun dağıtımıyla ilgili "kırmızı çizgileri olmadığını" vurgulayan Costa da, "Hiçbir ülke yalnız değil, bu krizden hep birlikte çıkacağız." şeklinde konuştu.

Basına açıklanan program gereği Portekiz Başbakanı Costa, yarın da İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile Lizbon'da görüşecek. Conte, çarşamba günü de Madrid'e geçerek İspanya Başbakanı Sanchez ile toplantı yapacak. Sanchez'in ayrıca, gelecek hafta Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ardından da İsveç Başbakanı Stefan Löfven ile görüşmeler yapması öngörülüyor.

AB ülkeleri liderleri mevcut durumda, AB bütçesine bağlı olarak 2021-2027 arasında 1 trilyon avrodan fazla bir kurtarma fonu kurulmasını öngörürken, bunun şartlarıyla ilgili başta Hollanda, Avusturya, İsveç ve Danimarka'nın karşıt görüşte olduğu biliniyor.

Türk Eximbank ilk kez bir yabancı ihracat destek kuruluşuna garanti/reasürans sağladı

Borsa İstanbul'da hangi sektör hisseleri öne çıkabilir? A Para'da uzman isim açıkladı