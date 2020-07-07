Borsada pozitif ayrışma sürecek

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Türkiye, hükümetin aldığı önlemler ve kamu bankalarının "öncelik ülkenin bilançosu" anlayışıyla uyguladığı kampanyalarla pandemi krizinin etkilerini en çabuk atlatan ülke olurken, Borsa İstanbul da bu süreçte pozitif ayrıştı. Trilyonlarca dolarlık önlemlerle rağmen küresel borsaların büyük bir bölümü salgın öncesi seviyeye ulaşamazken, Borsa İstanbul, özellikle yerli yatırımcıların katılımıyla tarihi bir performansa imza attı.Borsa İstanbul, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 30'luk artışla çeyreklik bazda son 11 yılın en güçlü yükselişine işaret etti. Borsa 14 Mayıs-5 Haziran arasında 13 gün art arda yükselerek tarihinin en uzun yükseliş serisine de imza attı. Haziranda MSCI Dünya Endeksi yüzde 2.5 yükselirken, Borsa İstanbul yüzde 10.4 ile bunun 4 katı getiri sağladı.BIST 100 endeksi yılın ilk yarısında yüzde 1.84 değer kazanarak, bu dönemde getiri sağlamayı başaran ender endekslerden biri olurken, işlem hacmi ve yatırımcı sayısı bakımından da rekor üzerine rekor kırdı. 19 Haziran'da 36 milyar TL ile işlem hacmi rekoru kırıldı. En çarpıcı gelişme ise yerli yatırımcı sayısındaki rekor artışta yaşandı. Faizlerin düşmesi, sermaye piyasalarında dijital imkânların artması ve hükümetin destekleyici yaklaşımı piyasaya ilginin artmasında etkili oldu.Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) verilerine göre, 2019 sonunda 1 milyon 193 bin olan borsadaki yerli yatırımcısı bu yılın haziranında 1 milyon 558 bine çıktı. Yılın ilk yarısında borsaya 365 bin yeni yerli yatırımcı geldi. Yerli yatırımcıların geçen yılın temmuz sonunda 123.3 milyar TL, 2019 aralık sonunda ise 185.8 milyar TL olan porftöy büyüklüğü, bu yılın haziranında 266.9 milyar liraya ulaştı. Yabancıların portföyü ise 266.6 milyar lirada kaldı. Böylece borsa tarihinde ilk kez yerlilerin portföyü yabancıları geçmiş oldu.✖ İlk tercihiniz olarak, hisse senedi seçmek yerine uzun vadede iyi yönetilen hisse senedi fonlarını tercih etmeniz sizler için daha rahat ve etkin bir çözüm olacak.✖ Eğer doğrudan hisse senedi yatırımı yapmayı tercih ediyorsanız, dengeli bir portföy için iyi incelediğiniz, güvenilir ve uzman yatırım danışmanlarınca önerilen en az 5-6 şirketin hisse senedine orta ve uzun vadeli yatırım yapın.✖ Kısa vadeli tahminlere, söylentilere asla kulak asmayın. Tecrübeli uzmanlar dahil kimse istikrarlı olarak geleceği tahmin edemez. Tüyolarla, söylentilerle kesinlikle işlem yapmayın, tuzaklara düşmeyin.✖ Aşırı derecede risk almaktan kaçının. Birikimlerinizin makul, olası düşüşlerde sizi rahatsız etmeyecek bir miktarını hisse senedi yatırımlarına ayırın. Kredi ile hisse senedi almayın, kaldıraç ile riskleri arttıran Forex işlemlerinde ve vadeli işlemlerde çok dikkatli olun.✖ Günlük veya çok kısa vadeli alım-satım işlemlerinden kaçının. Sürekli alım-satım yapmak getirilerinizi olumsuz etkileyecek.✖ Bir yatırım aracının nasıl işlediğini anlamıyorsanız, yatırım yapmayın.✖ Hisse senedi yatırımlarınızı bir anda yapmayın, zamana yayın.ANALISTLER, BIST 100'de yaşanan yükselişte, faizlerdeki gerilemenin ardından getiri arayışına giren yatırımcılar ve "üreterek büyüyen Türkiye" hikâyesinin en önemli etkenler olduğunu kaydetti. Ekonomi yönetimi tarafından teşvikler verilirken, fiyat ve finansal istikrarın korunması adına gösterilen hassasiyet, TCMB tarafından üst üste 9 toplantıda manevra alanı içinde faiz indirimleri yaparak üretim hikayesine dolaylı destek verilmesi ve son toplantısında bekle-gör'e geçilerek istikrara dönük mesajlar verilmesi Borsa İstanbul'un pozitif ayrışma sürecinde belirleyici oldu. Bunlarla birlikte, endekste TL bazlı grafikler yanında dolar bazlı grafiklerde görülen görece ucuzluk, belirli bir süre geride kalan bankacılık sektörünün son düzlükte aktif rasyosundaki düzenleme ve Halkbank ile ilgili oluşan iyimser beklentiler de BIST 100 endeksine destek verdi.BORSAYA yerli yatırımcı girişi artarken, FODER (Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği), mağduriyetlerin yaşanması için önemli uyarılarda bulundu. Yerli yatırımcıların hisse senedi piyasasına ilgi göstermelerinin memnuniyet verici bir durum olduğuna işaret eden FODER, "Böylece, yerli yatırımcılar hisse senedi yatırımları ile uzun vadede Türkiye ekonomisinin büyümesinden pay alabileceklerdir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, hisse senetlerinin toplam hanehalkı finansal varlıkları içindeki oranı sadece yüzde 4.9'dur. Bu oranın yükselmesi uzun vadede vatandaşlarımızın finansal refahına katkıda bulunacaktır" açıklamasında bulundu. SPK ve Borsa İstanbul'un piyasa dolandırıcılarına verdiği yüksek cezalara hatırlatarak yatırımcıları uyaran FODER, hisse senetleri piyasası ile yeni tanışan yatırımcıları bilinçli yatırım yapmaya ve dikkatli olmaya davet etti.