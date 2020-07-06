Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 06/07/2020

Reysaş GYO (RYGYO, Sınırlı Pozitif): Şirket portföyünde yer alan depolarımızın çatılarına Yeşil Lojistik kapsamında çatılarımızı değerlendirmek maksadı ile GES (Güneş Panelleri ile Elektrik Üretimi) Tesisi kurulmaya devam edildiği açıklanmıştır.
Depoların çatılarının üzerinde 9,52 MW gücündeki GES Tesisi bulunduğu, sözleşmesi imzalanan 2,8mn EURO bedelli Çayırova ve Orhanlı'daki depolarınını çatılarının üzerine yeni kurulacak 5,64 MW gücündeki GES Tesisi ile birlikte çatıların üzerindeki GES Tesisi toplamı 15,16 MW gücüne ulaşmış olacağı belirtilmiştir. Yeni kurulacak Güneş Paneli Tesisi Alman Teknolojisi ve menşei kullanılarak Altun Grup Solar Enerji ve Enerji Teknolojileri Ltd.Şti. tarafından yapılacağı, tesisin Ağustos ayında montajına başlanacağı ve 1 ay içinde elektrik üretimine geçmesi planlandığı vurgulanmıştır. Yeni kurulan tesis ile birlikte 2,7mn EURO yıllık Güneş Enerjisi gelirinin artacağı ve aynı zamanda 11.500 ton yıllık karbon salınımı azaltarak çevreye faydalı olunacağı açıklanmıştır.
Ziraat Yatırım