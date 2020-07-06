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Günün öne çıkan ve tavsiyeleri 06/07/2020

Piyasada son dakika gelişmeleri... Günün önemli neler? 6 Temmuz 2020 aracı kurumların raporlarına göre günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri haberin detayında!

Giriş Tarihi: 06.07.2020 09:23 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020 09:26
Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 06/07/2020

6 Temmuz 2020 aracı kurumların raporlarına göre günün öne çıkan ve tavsiyeleri belli oldu.

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 06/07/2020

Naturel Yenilenebilir Enerji (NATEN): Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olan Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin halka açılması ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli evraklar 11.06.2020 tarihi itibarıyla teslim edilerek ön izin başvurusu yapılmıştı. Sermaye Piyasası Kurulunun 02/07/2020 tarihli toplantısında Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş'nin esas sözleşme tadili onaylanmıştır.

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Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 06/07/2020

Verusa Holding (VERUS): Şirket Yönetim Kurulu'nun 03.07.2020 tarihinde yapılan toplantısında; Şirketin %100 oranında bağlı ortaklığı olacak şekilde, 10mn TL sermayeli "Galata Altın İşletmeleri A.Ş." unvanlı yeni bir şirket kurulmasına, Şirketin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu 23 adet maden ruhsatından biri olan Tokat İli Erbaa İlçesi'ndeki maden sahasının ruhsatının yeni kurulacak Galata Altın İşletmeleri A.Ş.'ye devrine, söz konusu maden sahasında yapılan ön incelemeler neticesinde elde edilen numunelerle ilgili 26.06.2020 tarihli analiz sonuçlarına göre maden sahasındaki altın rezerv miktarının tespiti ile sahanın işlenebilir ve ticarete konu edilebilir nitelikte olup olmadığının anlaşılabilmesi amacıyla yapılacak tüm faaliyetlerin (jeofizik ve jeoloji çalışmalarını takiben sondaj) yeni şirket tarafından yürütülmesine, karar vermiştir.

Ziraat Yatırım

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 06/07/2020

Şekerbank (SKBNK, Nötr): Bankanın 02 Temmuz 2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Esas Sermaye sistemine tabi olan Bankanın kayıtlı sermaye sistemine geçmesine, kayıtlı sermaye tavanının 2.500mn-TL (Türk Lirası) olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Ziraat Yatırım

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 06/07/2020

Konut Sektörü: Hareketli günler yaşayan gayrimenkulde, stoklar eriyor. Yıl sonuna kadar mevcut projelerin tamamına yakının satılacağı öngörülürken, müteahhitler yeni projeler için harekete geçti. Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Başkanı Hacı Ali Taylan, düşük faizli kredi kampanyasının halen ilk günkü hızla devam ettiğini ifade ederek, "Eğer bir değişiklik olmadan bu hızda devam edersek, bir iki ay sonra hem sıfır pazarında elde hem de ikinci elde arz sıkıntısı hissedebiliriz" diye konuştu. Taylan, mevcut stokların azalmasıyla birlikte özellikle yeni başlayacak konutlarda yüzde 10 ila 30 arasında bir fiyat artışı beklediklerini söyledi. Kaynak: Dünya

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 06/07/2020

Otomotiv: Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Haziran'da bir önceki yıla göre %66,3 arttı. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) Haziran verilerine göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı Ocak-Haziran'da ise bir önceki yıla göre %30,2 artış gösterdi. Otomotiv sektörü toplam pazarı da 2020'de 600,000-650,000 aralığında tahmin ediliyor.

Ziraat Yatırım

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 06/07/2020

Reysaş GYO (RYGYO, Sınırlı Pozitif): Şirket portföyünde yer alan depolarımızın çatılarına Yeşil Lojistik kapsamında çatılarımızı değerlendirmek maksadı ile GES (Güneş Panelleri ile Elektrik Üretimi) Tesisi kurulmaya devam edildiği açıklanmıştır.

Depoların çatılarının üzerinde 9,52 MW gücündeki GES Tesisi bulunduğu, sözleşmesi imzalanan 2,8mn EURO bedelli Çayırova ve Orhanlı'daki depolarınını çatılarının üzerine yeni kurulacak 5,64 MW gücündeki GES Tesisi ile birlikte çatıların üzerindeki GES Tesisi toplamı 15,16 MW gücüne ulaşmış olacağı belirtilmiştir. Yeni kurulacak Güneş Paneli Tesisi Alman Teknolojisi ve menşei kullanılarak Altun Grup Solar Enerji ve Enerji Teknolojileri Ltd.Şti. tarafından yapılacağı, tesisin Ağustos ayında montajına başlanacağı ve 1 ay içinde elektrik üretimine geçmesi planlandığı vurgulanmıştır. Yeni kurulan tesis ile birlikte 2,7mn EURO yıllık Güneş Enerjisi gelirinin artacağı ve aynı zamanda 11.500 ton yıllık karbon salınımı azaltarak çevreye faydalı olunacağı açıklanmıştır.

Ziraat Yatırım

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