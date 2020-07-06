Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 06/07/2020

Verusa Holding (VERUS): Şirket Yönetim Kurulu'nun 03.07.2020 tarihinde yapılan toplantısında; Şirketin %100 oranında bağlı ortaklığı olacak şekilde, 10mn TL sermayeli "Galata Altın İşletmeleri A.Ş." unvanlı yeni bir şirket kurulmasına, Şirketin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu 23 adet maden ruhsatından biri olan Tokat İli Erbaa İlçesi'ndeki maden sahasının ruhsatının yeni kurulacak Galata Altın İşletmeleri A.Ş.'ye devrine, söz konusu maden sahasında yapılan ön incelemeler neticesinde elde edilen numunelerle ilgili 26.06.2020 tarihli analiz sonuçlarına göre maden sahasındaki altın rezerv miktarının tespiti ile sahanın işlenebilir ve ticarete konu edilebilir nitelikte olup olmadığının anlaşılabilmesi amacıyla yapılacak tüm faaliyetlerin (jeofizik ve jeoloji çalışmalarını takiben sondaj) yeni şirket tarafından yürütülmesine, karar vermiştir.

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