Kıdem tazminatına zam

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı belli oldu. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak tavan 7 bin 117 TL'ye çıktı. Buna göre aynı işyerinde on yıl çalışan bir kişinin alabileceği maksimum kıdem tazminatı tutarı 67 bin 300 liradan 71 bin 170 liraya yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak imzalı genelgeye göre, yeni tavan rakamı bu yılın temmuz-aralık dönemi geçerli olacak. İş Kanunu'na bağlı olarak çalışanlar en az bir yıl çalışmaları koşuluyla, işyerinde çalıştıkları her yıl için 30 günlük brüt ücretleri tutarında kıdem tazminatı alabiliyor. Ücreti yüksek olanların kıdem tazminatına tavan uygulanıyor. Kıdem tazminatı tavan tutarı ocak-temmuz ve temmuz-aralık olmak üzere yılda iki kere değişiyor.Kıdem tazminatı tavanında yapılacak artıştan brüt ücreti 6 bin 730 TL'nin üzerindekiler yararlanacak. Brüt ücreti 7 bin 200 lira olan ve 15 yıl çalışması bulunan bir kişi 1 Temmuz'dan sonra işten ayrılırsa 106 bin 775 TL kıdem tazminatı alabilecek. Bu rakam, 30 Haziran 2020 tarihinden önce 100 bin 950 liraydı. Bir ay sonra emekli olmak, bu kişinin 5 bin 805 lira daha fazla kıdem tazminatı alabilmesini sağlayacak.Memurların emekli ikramiyeleri de yılda iki kez artıyor. Temmuz ayından geçerli olmak üzere, lisans mezunu öğretmen ve polisin 35 yıllık hizmet karşılığı emekli ikramiyesi 104 bin 242 liradan, 110 bin 309 liraya yükseldi. Genelgeye göre sözleşmeli personelin taban ve tavan ücretleri de 2020'nin ilk yarısındaki enflasyona bağlı olarak yüzde 5.75 yükseldi.İŞÇİLERİN kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen azami emeklilik ikramiyesini aşamıyor. En düşük kıdem tazminatı da asgari ücrete bağlı olarak artıyor. Buna kıdem tazminatı tavanı deniliyor. En yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenmekte olan emeklilik ikramiyesi de memur maaş katsayısı ile belirleniyor. Buna bağlı olarak kıdem tazminatı tavanı, her yıl ocak ve temmuz aylarında artıyor.Kıdem tazminatı tavanındaki bu yükseliş 6 bin 730 lira altındaki işçileri etkilemiyor. Çalıştıkları her yıl için alacakları kıdem tazminatı brüt ücretleri üzerinden hesaplanıyor. Bu yıl için ödenen en düşük kıdem tazminatı tutarı da 2 bin 943 lira (asgari ücret) tutarında.KIDEM tazminatı alabilmek için bir işyerinde en az 1 yıl çalışma zorunluluğu bulunuyor. Kıdem tazminatı emekli olunca, işten çıkartılınca, işçi haklı bir nedenle iş akdini feshettiğinde alınabiliyor. Ayrıca erkek işçiler askere giderken, kadınlar da evlendiklerinde bir yıl içinde işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı alabiliyorlar. Yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getiren işçi işten ayrılarak kıdem tazminatı alabiliyor. Bordroda görünen brüt ücret "çıplak" ücret olup, yemek, servis-yol-ulaşım, barınma-kira yardımları, bayram harçlığı, yakacakaydınlatma bedeli, giyim yardımı, kıdem ücreti, teşvik primi, ikramiyeler ve primler eklenerek "giydirilmiş ücret" bulunuyor. Bir yıl içinde ödenen ayni ve nakdi ödemeler toplanarak 360 güne bölünüyor. Hesaplanan 1 günlük ayni ve nakdi ödemenin 30 katı, brüt ücrete eklenerek giydirilmiş ücret bulunuyor.İŞVERENIN işyerinde verdiği yemek veya yemek karşılığı nakit para ya da yemek çekinin karşılığı olan tutar, giydirilmiş ücrete ekleniyor. İşçinin işe geliş-gidiş saatlerinde verilen servis hizmeti de dâhil olmak üzere ulaşım parası şeklindeki ödemeler hesaba katılıyor. Özel sağlık sigortası yardımı ya da hayat sigortası primi ödemeleri de kıdem tazminatına esas ücrete ekleniyor.