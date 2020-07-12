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| 'den yeni uygulama! Yüzde 15 değerlenecek

haberi: Genel Müdürü , hesabından iade biletlere ilişkin açıklamada bulundu. Ekşi, iade edilecek biletlerin yüzde 15 daha değerlenebileceğini söyledi.

Giriş Tarihi: 12.7.2020 12:37 Son Güncelleme: 12.7.2020 12:45 ABONE OL
Son dakika | THY'den yeni uygulama! Yüzde 15 değerlenecek

Son dakika haberi... Coronavirüs nedeniyle uçuşların gerçekleşmediği döneme ilişkin bilet iadelerine yönelik Türk Hava Yolları yenilik getirdi. İade edilen biletler seyahat çekine dönüşüyor ve yüzde 15 değerleniyor.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "İade biletlerinizin değerini %15 artırmak ister misiniz? Seyahat Çeki ile bu mümkün. Bu avantajlı imkandan yararlanmak için lütfen web sitesinden başvurunuzu yapınız." dedi.

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Son dakika | THY'den yeni uygulama! Yüzde 15 değerlenecek
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