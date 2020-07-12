Merakla beklenen liste açıklandı! İşte en çok satan ikinci el otomobiller

İkinci el online pazarda, ilk yarıda en çok tercih edilen otomotiv markası belli oldu. Yılın ilk 6 ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarı, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 939 bin 467 adet olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın ilk yarısında 838 bin 379 adetlik satış gerçekleşmişti.
İŞTE O MARKALAR
1 - 138 bin 823 adet satışla VW
2- 125 bin 648 adetle Renault
3- 95 bin 459 adetle Ford
4- 89 bin 667 adetle Fiat
5- 56 bin 415 adetle Opel
6- 48 bin 628 adetle BMW
7 - 47 bin 542 adetle Mercedes-Benz
8- 46 bin 862 adetle Hyundai
9- 44 bin 122 adetle Peugeot
10 - 33 bin 178 adetle Toyota
TİCARİDE EN ÇOK SATILANLAR
Hafif ticari araçlar kategorisinde ise 21 bin 450 adetle Fiat Doblo ilk sırada yer aldı.
Fiat Doblo'yu, 16 bin 522 adetle Fiat Fiorino, 15 bin 753 adetle Ford Transit/Tourneo Connect, 14 bin 758 adetle Ford Transit/Tourneo Courier, 11 bin 189 adetle VW Caddy, 9 bin 995 adetle VW Transporter, 9 bin 753 adetle Ford Transit, 9 bin 129 adetle Renault Kangoo, 8 bin 63 adetle Peugeot Partner ve 5 bin 214 adetle Citroen Berlingo takip etti.
GÜNLÜK 450 BİNDEN FAZLA İKİNCİ EL ARAÇ DATASINI ANALİZ EDİYOR
Öte yandan, makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti INDICATA, Türkiye'de ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.
Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan kurum ve kuruluşların online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanırken, bu verilerin içinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor.
İkinci elde bir araç ilanı, bir kurum veya kuruluş tarafından internetten tamamen kaldırıldığında "satış" olarak sınıflandırılıyor.