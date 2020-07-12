Merakla beklenen liste açıklandı! İşte en çok satan ikinci el otomobiller

TİCARİDE EN ÇOK SATILANLAR

Hafif ticari araçlar kategorisinde ise 21 bin 450 adetle Fiat Doblo ilk sırada yer aldı.

Fiat Doblo'yu, 16 bin 522 adetle Fiat Fiorino, 15 bin 753 adetle Ford Transit/Tourneo Connect, 14 bin 758 adetle Ford Transit/Tourneo Courier, 11 bin 189 adetle VW Caddy, 9 bin 995 adetle VW Transporter, 9 bin 753 adetle Ford Transit, 9 bin 129 adetle Renault Kangoo, 8 bin 63 adetle Peugeot Partner ve 5 bin 214 adetle Citroen Berlingo takip etti.