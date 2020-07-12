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Merakla beklenen liste açıklandı! İşte en çok satan ikinci el otomobiller

İkinci el alacaklar için merakla beklenen liste açıklandı. İkinci el otomobilde en çok satılan markalar belli oldu. Geçen ay Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 181 bin 568 adet satış gerçekleşti. Satışlarda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48, mayısa kıyasla da yüzde 3'lük artış kaydedildi.

AA
Giriş Tarihi: 12.7.2020 11:59 Son Güncelleme: 12.7.2020 12:00 ABONE OL
Merakla beklenen liste açıklandı! İşte en çok satan ikinci el otomobiller

İkinci el online pazarda, ilk yarıda en çok tercih edilen otomotiv markası belli oldu. Yılın ilk 6 ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarı, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 939 bin 467 adet olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın ilk yarısında 838 bin 379 adetlik satış gerçekleşmişti.

İŞTE O MARKALAR

Merakla beklenen liste açıklandı! İşte en çok satan ikinci el otomobiller

1 - 138 bin 823 adet satışla VW

Merakla beklenen liste açıklandı! İşte en çok satan ikinci el otomobiller

2- 125 bin 648 adetle Renault

Merakla beklenen liste açıklandı! İşte en çok satan ikinci el otomobiller

3- 95 bin 459 adetle Ford

Merakla beklenen liste açıklandı! İşte en çok satan ikinci el otomobiller

4- 89 bin 667 adetle Fiat

Merakla beklenen liste açıklandı! İşte en çok satan ikinci el otomobiller

5- 56 bin 415 adetle Opel

Merakla beklenen liste açıklandı! İşte en çok satan ikinci el otomobiller

6- 48 bin 628 adetle BMW

Merakla beklenen liste açıklandı! İşte en çok satan ikinci el otomobiller

7 - 47 bin 542 adetle Mercedes-Benz

Merakla beklenen liste açıklandı! İşte en çok satan ikinci el otomobiller

8- 46 bin 862 adetle Hyundai

Merakla beklenen liste açıklandı! İşte en çok satan ikinci el otomobiller

9- 44 bin 122 adetle Peugeot

Merakla beklenen liste açıklandı! İşte en çok satan ikinci el otomobiller

10 - 33 bin 178 adetle Toyota

Merakla beklenen liste açıklandı! İşte en çok satan ikinci el otomobiller

TİCARİDE EN ÇOK SATILANLAR

Hafif ticari araçlar kategorisinde ise 21 bin 450 adetle Fiat Doblo ilk sırada yer aldı.

Fiat Doblo'yu, 16 bin 522 adetle Fiat Fiorino, 15 bin 753 adetle Ford Transit/Tourneo Connect, 14 bin 758 adetle Ford Transit/Tourneo Courier, 11 bin 189 adetle VW Caddy, 9 bin 995 adetle VW Transporter, 9 bin 753 adetle Ford Transit, 9 bin 129 adetle Kangoo, 8 bin 63 adetle Partner ve 5 bin 214 adetle Citroen Berlingo takip etti.

Merakla beklenen liste açıklandı! İşte en çok satan ikinci el otomobiller

GÜNLÜK 450 BİNDEN FAZLA İKİNCİ EL ARAÇ DATASINI ANALİZ EDİYOR

Öte yandan, makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti INDICATA, Türkiye'de ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Merakla beklenen liste açıklandı! İşte en çok satan ikinci el otomobiller

Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan kurum ve kuruluşların online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanırken, bu verilerin içinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor.

İkinci elde bir araç ilanı, bir kurum veya kuruluş tarafından internetten tamamen kaldırıldığında "satış" olarak sınıflandırılıyor.

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Merakla beklenen liste açıklandı! İşte en çok satan ikinci el otomobiller
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