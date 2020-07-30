Rus turistin tercihi açık ara Türkiye oldu

Pandemi nedeniyle sıkıntılı günler geçiren turizm sektörü, ağustos ayına doludizgin giriyor. Türkiye'ye en fazla turist gönderen Rusya ile 1 Ağustos itibarıyla başlayacak uçuşlar öncesinde ülkede Türkiye'ye yönelik tur rezervasyonlarında adeta patlama yaşanıyor. Rusya'da yurtdışına yapılan rezervasyonlar içinde Türkiye'nin payı yüzde 90'lara dayandı. Turizmle ilgili bir sevindirici haber de Alman basınından geldi. Ünlü Alman turizm dergisi Touristik Aktuell, Türkiye'nin koronovirüse karşı aldığı önlemleri okurlarına "şaşırtıcı derecede iyi" şeklinde duyurdu. İngiltere'n in Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ise tedbirler sayesinde Türkiye'de Kovid-19 riskinin düşük olduğunu belirtti.







AÇIK ARA ÖNE ÇIKIYOR

İki ülke arasında uçuşların 1 Ağustos itibarıyla Ankara ve İstanbul'a, 10 Ağustos'ta Antalya, Bodrum ve Dalaman'a yeniden başlayacağının ilan edilmesiyle birlikte Rusya'da, Türkiye turları rezervasyonları uçuşa geçti. Kommersant gazetesi Türkiye tur satışlarının Rusya içi rezervasyonları bile geride bıraktığını yazdı. Gazeteye konuşan Level.Travel yetkilileri yaptıkları rezervasyonların yüzde 52'sinin Türkiye'ye olduğunu söyledi. Rezervasyon şirketi Travelata.ru yetkilileri de sattıkları turların yüzde 83'ünün Türkiye'ye yönelik olduğunu bildirdi. Öte yandan bilet servisi Tutu.ru ise Türkiye ile uçuşların yeniden başlatılacağının açıklanmasıyla, Moskova-Antalya güzergâhı Rus turistler için tüm yurtdışı uçuşları arasında en popüleri olduğunu bildirdi.







TEK TİP HİJYENE VURGU YAPILDI

Alman basınında da Türk turizmine yönelik övgü dolu haberler yer aldı. Turizm dergisi "Touristik Aktuell", Türkiye'nin koronavirüs sürecinde aldığı önlemlerden takdirle bahsetti. Türkiye'nin güvenli tatil seçeneklerini tanıtmak amacıyla Almanya'nın 7 kentinden davet edilen 35 turizm profesyonelinin "İzmir- Kuşadası" ziyaretinin yansımaları, ünlü turizm dergisi Touristik Aktuell'de yer aldı. Haberde Türkiye'de "safe tourism" kapsamında sertifikalandırılan tatil olanakları anlatıldı. Haberde, "tek tip hijyen tedbirlerinin" kararlılıkla uygulandığı da vurgulanırken, otellerde alınan önlemlerden de övgüyle bahsedildi.







YALNIZCA UÇAKLA GİDİLEBİLECEK

Rusya, Türkiye'de dünden itibaren tüm kategorilerde vize tanzim ve teslimatına başladı. Rusya'ya girişler, sadece Türkiye'deki havalimanlarından kalkan uçaklar ile gerçekleştirilecek direkt uçuşlar ile mümkün olacak. Karar diplomatik, hususi ve hizmet pasaportu sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını da kapsayacak. Türkiye'de geçici olarak bulunan diğer ülke vatandaşları için vize düzenlenmeyecek. Rusya'ya giriş yapacak olan tüm yabancı ülke vatandaşlarından sınır kapılarında Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) yöntemiyle gerçekleştirilmiş test sonuçlarını ibraz etmesi istenecek. Betül USTA / ANKARA







İNGİLİZ ELÇİDEN ÖVGÜ VURGUSU

Türkiye'nin yüksek kalitede turizm hizmeti verdiğini, alınan tedbirler sayesinde ülkede Kovid-19 riskinin düşük olduğunu belirten İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ise İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'ya gerçekleştirdiği ziyaretlerde güvenli turizm uygulamasından etkilendiğini açıkladı.

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