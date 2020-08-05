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| Ticaret Bakanlığı duyurdu! 6 ünlüye cezası kesildi...

haberi... Ticaret Bakanlığı, ünlü isimlerce sosyal medyadan paylaşılan ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği iddia edilen ilacıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, "Sosyal medya hesaplarından bu paylaşımı yapan 6 ünlü isme ve reklam vereni olan Bilge İlaç Bitkisel Ürünler Koz. San. Ve Tic. A.Ş.'ye her biri için 104 bin 781 lira olmak üzere toplam 733 bin 476 lira para cezası verilmesine ve söz konusu tanıtımların durdurulmasına karar vermiştir." dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 5.8.2020 13:47 Son Güncelleme: 5.8.2020 13:58 ABONE OL
Son dakika | Ticaret Bakanlığı duyurdu! 6 ünlüye corona virüs cezası kesildi...

Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığı: Ünlü isimlerce sosyal medya hesaplarından paylaşılan videolarda, reklam olduğu açıkça belirtilmeksizin "No Attack" isimli ürünün "bağışıklık sistemini güçlendirdiği, böylece koronavirüs dahil her türlü viral ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı koruyucu, iyileştirici etkiye sahip olduğu, ürünlerin bizzat kendilerince de kullandığı ve faydalı sonuçlar elde edildiği" açıklamalarına yer verildiği anlaşılmıştır. Reklam Kurulu söz konusu reklamlardan dolayı müştereken sorumlu olduğu tespit edilen sosyal medya hesaplarından bu paylaşımı yapan 6 ünlü isme ve reklam vereni olan Bilge İlaç Bitkisel Ürünler Koz. San. Ve Tic. A.Ş.'ye her biri için 104 bin 781 lira olmak üzere toplam 733 bin 476 lira para cezası verilmesine ve söz konusu tanıtımların durdurulmasına karar vermiştir.

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Son dakika | Ticaret Bakanlığı duyurdu! 6 ünlüye corona virüs cezası kesildi...
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