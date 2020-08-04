Son dakika | TÜBİTAK duyurdu! Corona virüs aşısında insan deneyleri başlıyor!

'AŞI ÇALIŞMALARINDA HAYVANDAN İNSAN DENEYLERİNE GEÇECEĞİZ '

Başkan Prof. Dr. Mandal, 8 farklı aşı çalışmasının gece gündüz sürdüğünü ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aşı çalışmasında hayvan deneylerinde önemli aşamaya gelindi. İnsan deneylerindeki aşama ise çok yakında olacak ve bu süreci en üst düzeyde kamuoyu ile paylaşacağız. Savunma sanayinde kendi kendimize nasıl yeterli bir ülke olduysak, ilaç sentezi çalışmalarımızda nasıl ki başarılı bir sonuca ulaştıysak, aşıda da başarılı olacağımıza yürekten inanmalarını istiyoruz."