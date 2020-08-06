İstanbul Havalimanı'nda Kovid-19 denetimi

İstanbul Havalimanı'nda "Sağlık için, hepimiz için" sloganıyla gerçekleştirilen denetime 22 personel katıldı. Denetlenen 95 iş yerinin yetkilileri ile personel ve yolculara uyarılarda bulunuldu.

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında İstanbul Havalimanı'ndaki 95 iş yeri denetlendi.

İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı: "Havalimanımızda tüm işletmelerimiz denetlendi. Yolcularımızdan kurallara uymayanlar hakkında yasal işlemler yapıldı"

İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı'nın katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde polis, gümrük ve sağlık ekipleri ile havalimanı işletmecisi İGA yetkilileri de yer aldı.

Şanlı, denetimlere ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadelede İstanbul Havalimanı'nda erken dönemde alınan tedbirlerle önemli bir başarı elde ettiklerini söyledi. Pandemi kapsamında alınan önlemlerin yerinde olup olmadığının denetlendiğine işaret eden Şanlı, "Havalimanımızda tüm işletmelerimiz denetlendi. Yolcularımızdan kurallara uymayanlar hakkında yasal işlemler yapıldı. Bu noktada kayda değer bir olumsuzluk yaşanmadığını söyleyebiliriz." dedi.

İstanbul'dan Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a uçmak üzere havalimanına gelen Ünal Kotancı, uygulamayı güven verici ve başarılı bulduğunu ifade ederek, "Avrupa'ya kıyasla buradaki önlemleri daha yeterli buldum. Tüm ekipler havalimanına gelişten itibaren yolcularla tek tek ilgilenerek uyarılarda bulunuyorlar. Tedbirler çok memnun etti bizleri. Uyarılar sık sık yapılırken, yolcuların da kurallara uyduğunu gözlemledik. Ben tüm görevlilere sağlığımızı düşündükleri için uygulama nedeniyle teşekkür ederim." diye konuştu.

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