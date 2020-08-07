SON DAKİKA: 7 Ağustos altın fiyatları son durum ve güncel rakamlar! 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Son dakika haberleri... Güncel altın fiyatları, piyasaların beşinci ve son işlem gününde de hareketliliğini sürdürüyor. Altının kalbinin attığı yer olarak gösterilen Kapalıçarşı'dan da güncel rakamlar geliyor. Gram altının fiyatı, rekor tazeledi ve 480 TL'yi aştı. Koronavirüs salgını nedeni ile ile altın fiyatları son yılların en yüksek rakamlarını gördü. Özellikle, son dört aydır yüksek olan gram ve çeyrek altın fiyatı rekor üstüne rekor kırıyor. Bugün gram altın fiyatı 480 TL'yi test etmeye hazırlanırken çeyrek fiyatı ise 850 lira bandında seyrediyor. 22 ayar bilezik fiyatı ise 463,63 TL'den işlem görüyor. Fiyatlar değişiklik gösterdiği için aşağıdaki sayfamızdan inceleyebilirsiniz.
Hâl böyle olunca da, 'Çeyrek, ata ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Ağustos ayında kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.
Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak 7 Ağustos 2020 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.
ATA ALTIN
CUMHURİYET ALTIN
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GRAM ALTIN
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YARIM ALTIN
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ÇEYREK ALTIN
TAM ALTIN
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ALTIN FİYATLARI İÇİN RİSKLER ÇOK FAZLA!
Stratejist Yeliz Karabulut A Para'da yükseliş eğilimini güçlendiren altın fiyatları hakkında değerlendirmeler yaparken yatırımcılar için kritik tavsiyelerde bulundu.
"DOLARDAKİ KIPIRDANMA ALTINA YARADI"
Yerli yatırımcıların altını sevdiğini belirten Karabulut, "İki faktörle ilk etapta geldik. Dolar/TL'de 6,85 civarında bir çapalanma görmüştük. Fakat ons altınla birlikte gram altında bir yükseliş hareketi gördük. Geçtiğimiz hafta ise dolar/TL de kıpırdanma ile birlikte bu hareket biraz daha yukarıya doğru taşındı" dedi.
"2011-2013'DEKİ GİBİ SERT SATIŞ GELEBİLİR"
Ekonomide her şeyin yoluna girmesiyle beraber muhtemelen TL varlıklarda bir pozitiflik görülebileceğini ifade eden Karabulut, "Diğer taraftan V şeklinde toparlanmayı verilerde de görebilirsek, hızlı bir enflasyon gelme olasılığı da var. Bu da altın fiyatlarına 2011-2013'de olduğu gibi sert satış baskısı getirebilir" yorumunu yaptı.
"ALTINDA TEMKİNLİ DURUŞ SERGİLENMELİ"
Altın için temkinli duruşun sergilenmesi gerektiğini savunan Karabulut, "Kısmi olarak realizasyon yapılabilir. Teşviklerin bir sürü daha devam etmesi durumunda şu teknik formasyon ons altında 2300 doları işaret ediyor. Ancak belli bir miktarla devam edilebilir" dedi.
Karabulut, aşağı yönlü hareketlerin başlaması halinde özellikle ons altında 1925 doların kritik olduğunu belirterek, "1925 dolar seviyesinin altında kapanışlar gerçekleşmesi halinde 300-400 dolar kadar bir aşağı yönlü hareket görebiliriz" dedi.
"ALTIN FİYATLARI İÇİN RİSKLER ÇOK FAZLA"
Karabulut konuşmasının son bölümünde ise "Portföyün belli bir kısmı buradan realize edilebilir. Küçük bir kısmı ile de devam edilebilir. Ama altın fiyatları için riskler çok fazla" açıklamasını yaptı.