SON DAKİKA: 7 Ağustos altın fiyatları son durum ve güncel rakamlar! 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Son dakika haberleri... Güncel altın fiyatları, piyasaların beşinci ve son işlem gününde de hareketliliğini sürdürüyor. Altının kalbinin attığı yer olarak gösterilen Kapalıçarşı'dan da güncel rakamlar geliyor. Gram altının fiyatı, rekor tazeledi ve 480 TL'yi aştı. Koronavirüs salgını nedeni ile ile altın fiyatları son yılların en yüksek rakamlarını gördü. Özellikle, son dört aydır yüksek olan gram ve çeyrek altın fiyatı rekor üstüne rekor kırıyor. Bugün gram altın fiyatı 480 TL'yi test etmeye hazırlanırken çeyrek fiyatı ise 850 lira bandında seyrediyor. 22 ayar bilezik fiyatı ise 463,63 TL'den işlem görüyor. Fiyatlar değişiklik gösterdiği için aşağıdaki sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

7 AĞUSTOS UZMAN YORUMLARI: ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ, ŞU AN ALINIR MI?

Hâl böyle olunca da, 'Çeyrek, ata ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Ağustos ayında kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak 7 Ağustos 2020 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.