Ekonomi yönetimi neden hedefte?

Türkiye ekonomisi neden hedef alınıyor? Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Pol. Kur. Üyesi Korkmaz Karaca, Türkiye'ye karşı yapılan ekonomik manipülasyonlar hakkında A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye ekonomisi neden yine hedefte? | Video

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Pol. Kur. Üyesi Korkmaz Karaca'nın açıklamaları;

"Türkiye, artık yarattığı gücüyle yepyeni bir güç anlayışı sergiliyor. Bu güçten rahatsız olanlar Sn. Berat Albayrak'ı hedefe almış durumdalar. Biz bu günleri 2018'de yaşadık. O günlerde manipülasyonlar yapıldı. Ama bunların hiç biri işe yaramadı. Berat Albayrak milli bir meseledir. Bunu kabullenemiyorlar. Londra'da belli çevrelerin yarattığı yıllardır bir faiz düzeni var. İşte bu faiz düzenini yıkan kişidir Berat Albayrak. Bu işe sadece ekonomik olarak bakmayalım. Berat Albayrak'a yapılan saldırı sistematik bir saldırıdır.

Türkiye güçlü bir devlet. Üreten ve büyüyen bir Türkiye var. Bugün Organize Sanayi Bölgelerinde yer yok. İnsanlar sırada. Herkes bende oralarda yer alayım da üretime katkı yapayım derdinde. Bu tarz kur ve dolar manipülatifleri üzerinden konuşmak Türkiye'ye bir şey kazandırmaz."

Berat Albayrak hedefte çünkü... Linç cephesine karşı dayanışma cephesi