Video Yaşam Türkiye ekonomisi neden yine hedefte? | Video

Türkiye ekonomisi neden yine hedefte? | Video

Türkiye ekonomisi neden yine hedefte? | Video
10.08.2020 | 13:35

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Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Pol. Kur. Üyesi Korkmaz Karaca Türkiye ekonomisine yapılan saldırılar hakkında A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Karaca, "Türkiye, artık yarattığı gücüyle yepyeni bir güç anlayışı sergiliyor. Bu güçten rahatsız olanlar Sn. Berat Albayrak'ı hedefe almış durumdalar. Biz bu günleri 2018'de yaşadık. O günlerde manipülasyonlar yapıldı. Ama bunların hiç biri işe yaramadı. Berat Albayrak milli bir meseledir. Bunu kabullenemiyorlar. Faiz düzenini yıkan kişidir Berat Albayrak" dedi.

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