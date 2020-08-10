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| Bakan Dönmez duyurdu! Oruç Reis çalışma yapacağı alana ulaştı

haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , "MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, ’deki yeni görevi için Antalya’dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştı. Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için Akdeniz’de ve Karadeniz’deki çalışmalarımız aralıksız devam edecek." açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 10.8.2020 09:55 Son Güncelleme: 10.8.2020 10:12 ABONE OL
Son dakika | Bakan Dönmez duyurdu! Oruç Reis çalışma yapacağı alana ulaştı

Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisinin, Akdeniz'deki yeni görevi için Antalya'dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştığını açıkladı.

ÇALIŞMA YAPACAĞI ALANA ULAŞTI

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Akdeniz'deki yeni görevi için Antalya'dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştı. Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için Akdeniz'de ve Karadeniz'deki çalışmalarımız aralıksız devam edecek. 83 milyon arkanda Oruç Reis. Rast gele" dedi.

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Son dakika | Bakan Dönmez duyurdu! Oruç Reis çalışma yapacağı alana ulaştı
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