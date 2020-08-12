Rus ve Almanlar otellerin kilidini açtı

Küresel salgın Kovid-19 nedeniyle ciddi bir sarsıntı yaşayan turizm sektöründe, yurtdışı pazarların birer birer açılmasıyla birlikte toparlanma etkileri de görülmeye başlandı. Türkiye'nin en büyük iki ana pazarı olan Rusya ve Almanya'nın sınırlı da olsa yeniden uçuşları başlatması özellikle sahillerdeki otellere can suyu oldu. Temmuzda İngiltere ve Ukrayna'dan turistlerin gelişiyle birlikte bazı oteller kapılarını açarken bazıları talebe göre hareket edeceğini bildirmişti. Ağustos başında Almanya ve Rusya'dan uçuşların yeniden başlaması kapalı otellerin de kilidini açtı. Buna göre Ege-Akdeniz bölgesindeki açık otellerin temmuz ortalaması yüzde 40'larda iken bu oran ağustosta yüzde 60'lara yükseldi.Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır, Turizm Bakanlığı'nın pandemi döneminde hızlı aksiyon aldığını belirterek, "Sağlıklı turizm sertifikasının katkılarını görmeye başladık. Ülkemize ekstra bir güven oluştu" dedi. Türkiye'nin temmuzda Ukraynalı ve İngiliz turisti ağırlamaya başladığını hatırlatan Çorabatır, Rusya ve Almanya'nın ağustosta devreye girdiğini, Polonya, Macaristan, Romanya, Slovakya, Çekya'dan da misafir ağırlamaya başladıklarını ekledi. Otellerin talebe göre kapılarını açtığının altını çizen Çorabatır, şöyle konuştu: "Çeşme, Alaçatı, Urla'yı da kapsayan İzmir otellerinin yüzde 90'ı, Antalya'daki otellerin yüzde 60'ı, Bodrum, Fethiye ve Dalaman bölgelerindeki otellerimizin de yüzde 60'ı açık. Doluluklar ortalama yüzde 60-70'lerde. Bu yıl hedefimiz para kazanmak değil; ayakta kalmak, nitelikli personelimize sahip çıkmak, tedarikçi firmalarımıza ve ülke ekonomisine katkı sunmak."EN gözde tatil bölgelerinden Antalya'ya dün sadece Rusya'dan bir günde 80 uçak indi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Rus turistlerin kente gelmesinin sektör açısından son derece önemli olduğunu belirterek, "Güvenli Turizm Sertifikası programı kapsamında önemli bir çaba gösterdik ve pazarlarımıza güven verdik" diye konuştu. Bu hareketliliğin, turizm piyasasını canlandıracağını anlatan Yağcı, "Güvenli turizm hizmeti verdiğimiz sürece talep artarak devam edecektir" dedi.PROFESYONEL Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Yönetim Kurulu Başkanı Ülkay Atmaca da, Rus turist yoğunluğunun turizm sezonu açısından iyi bir başlangıç olduğunu kaydetti. Atmaca, "Ruslar seyahat etmekten çok keyif alıyor. Antalya'nın da doğasını, kültürel mirasını, denizini, güneşini, sahillerini seviyorlar. Son 10 gündür ciddi rezervasyon akışı var" dedi.GÜNEY Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkan Yardımcısı ve Hilton Dalaman Sarıgerme Genel Müdürü Tunç Batum, yeni pazarların etkisiyle birlikte bölgede otellerin açılmaya başladığını aktardı. Batum, "Başta İngiltere olmak üzere Ukrayna ve Almanya'dan gelişlerin başlamasıyla birlikte birçok otel kapılarını yeniden açtı. Dalyan, Marmaris, Dalaman'ı kapsayan bölgede ağustosta otellerin ortalama yüzde 60'ı açılmış olacak. Temmuzda bu oran yüzde 30'lardaydı" dedi. Bölgede İngiliz ve Ukraynalı turist etkisinin hissedildiğini anlatan Batum, şöyle devam etti: "Özellikle İngiltere'nin İspanya'yı yasak koymasının ardından ülkemize dönük rezervasyonlarda talep patlaması yaşadık. Alman turist etkisi henüz yok. Ancak mesela TUI 18 Ağustos'ta Alman misafirler için otellerini açıyor. Ağustos sonunda yoğunluğu görürüz. Eylülde iç pazar geriler. Bu dönemde Avrupa devreye giriyor. O nedenle Almanya'nın açılması büyük önem arz ediyor. İç pazardaki kaybın bir miktarını Avrupalı ve Ukraynalı turist telafi edecektir."BODRUM Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Halil Özyurt, ilçede butik otel, pansiyon, apart ve bakanlık belgeli büyük oteller olmak üzere 1.000'e yakın tesisin olduğunu belirterek, "Temmuzda bu otellerin yüzde 40'ı açıktı. Bayram öncesi, yerli turistin artan talebi ve yeni pazarların da açılmasının etkisiyle oran yüzde 50'ye çıktı. Bayramda açık otellerin doluluğu yüzde 100'lerdeydi. Şu anda bu oran yüzde 80'lerde" dedi. Bodrum'da tamamen iç pazara yönelik çalışan küçük ve butik otellerin olduğunu aktaran Özyurt, "Bunlar eylül sonunda kapanacak. 500'e yakın açık olan otel sayımız 250'ye düşecek. Ekim sonunda da bu oteller kapanır. Eğer Rusya, Almanya, İngiltere pazarı açılmamış olsaydı otellerin hemen hepsi eylül gibi kapanırdı" ifadelerini kullandı.