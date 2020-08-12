Son Dakika Haberi: Altın fiyatları sert düştü! 12 Ağustos Gram, Cumhuriyet, 22 Ayar Bilezik ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son haftalarda hızlı yükselen altın fiyatları, dünü çok sert düşüş ile kapattı. Altın kurunda yaşanan bu hareketlilik nedeniyle son dakika gelişmeleri ise yakından takip ediliyor. Bu alanda en çok ilgiyi gram, yarım, tam, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları görüyor. Uzman yorumlarına göre altın düşer mi, yükselir mi sorusu yine vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 14 Ağustos 2020 bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel ve canlı altın fiyatı rakamları!
Altının gram fiyatı dünü sert düşüş ile kapatırken bu sabah saatlerinde ise yükseliş eğiliminde seyrediyor. İnişli çıkışlı giden grafik yatırımcısını da meraklandırıyor.
Uzmanlardan altın fiyatları ile ilgili kritik yorumlar da gelmeye devam ediyor. İşte son dakika haberinin tüm ayrıntıları;
SADECE BİRKAÇ GÜNDE ONS 212 DOLAR GRAM 55 LİRA DÜŞTÜ
Uzmanların aşı haberlerine duyarlılık gösterdiği ifade edilen altın fiyatlarında son günlerde sert hareketler gözlemlendi. Ons altın 2075 dolardan 1863 dolara sert bir geri çekilme yaşarken kayıp 212 dolar olarak göze çarptı. Bu dramatik düşüş Dolar/TL'deki düşüş ile birleşince gram tarafında 488 liradan 433 liraya sadece birkaç günde 55 lira düşüş olarak yansıdı.
İşte güncel fiyatlar;
GRAM ALTIN
ALIŞ: 453,32
SATIŞ: 453,51
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.419,90
SATIŞ: 1.461,60
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.914,57
SATIŞ: 2.973,65
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.018,00
SATIŞ: 3.064,00
ATA ALTIN
ALIŞ: 2.925,30
SATIŞ: 2.967,40
22 AYAR ALTIN BİLEZİK
ALIŞ: 396,61
SATIŞ: 411,95
REŞAT ALTINI
ALIŞ: 3.125,07
SATIŞ: 3.248,25
UZMANLAR UYARMIŞTI
Analistler altın fiyatlarında yukarı yönlü sert hareketler sonrası fiyatların aşırı alım bölgesinde olduğunu ve bir satış dalgası gelebileceği konusunda uyarıda bulunmuştu. Özellikle Salı günü gelen sert hareket sonrası, analistler 2000 dolar kritik psikolojik direncin kırıldığını ifade ederek özellikle aşı haberlerinin takip edilmesi yorumunu yaptı.
RİSKLİ BELİRSİZLİK ORTAMI ALTINA YARIYOR
Dünyada Koronavirüs artan vaka sayıları sonrası ekonomide artan bol likidite politikaları artan ikinci dalga endişesiyle birleşince altın fiyatlarında yukarı yönlü sert hareket gözlendi. Riskten kaçan yatırımcı zaten yükseliş eğilimi gösteren altına talebi artırdı.
Piyasalarda normalleşme hareketleriyle beraber koronavirüste tedavide olumlu gelişmeler ise altın fiyatlarında hareketi aşağı yönlü baskıya zorlama ihtimalini doğuruyor.
TEDAVİDE OLUMLU GELİŞMELER VE AŞI HABERLERİ ALTIN TALEBİNİ DÜŞÜRÜYOR
Koronavirüs konusunda olumlu tedavi ve aşı gelişmelerinin ise altın talebini düşüreceği beklentisi uzmanlar tarafından sıkça dile getiriliyor. Uzmanlar altın fiyatlarında orta-uzun vadede yükseliş eğiliminin devam etmesinin muhtemel olduğunu ifade ederken, kısa vadede aşırı değerlenmiş altın fiyatlarının aşı konusunda olumlu bir haber akışıyla satış baskısına maruz kalabileceğini bildirdi.