Son Dakika Haberi: Altın fiyatları sert düştü! 12 Ağustos Gram, Cumhuriyet, 22 Ayar Bilezik ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

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Son Dakika Haberi: sert düştü! 12 Ağustos Gram, Cumhuriyet, ve fiyatları ne kadar, kaç TL?

Piyasalarda yaşanan inişli çıkışlı hareketlilik nedeni ile altın kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bu haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı sert düşüşe geçti. Altına yatırım yapmak veya bozmak isteyenler güncel tablosuna göz atmadan ise kuyumcuların yolunu tutmuyor. Uzman yorumlarına göre altın düşer mi, yükselir mi sorusunun cevabı da merak ediliyor. En çok ilgiyi gören gram, yarım, tam, cumhuriyet, ata, ve fiyatları ile ilgili son durumu canlı olarak aşağıdan takip edebilirsiniz. Peki, 14 Ağustos 2020 bugün gram ve çeyrek altın alış satış fiyatları ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 12.8.2020 12:34 Son Güncelleme: 12.8.2020 12:34 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Altın fiyatları sert düşüşe geçti! 12 Ağustos Gram, Cumhuriyet, 22 Ayar Bilezik ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son haftalarda hızlı yükselen , dünü çok sert düşüş ile kapattı. Altın kurunda yaşanan bu hareketlilik nedeniyle son dakika gelişmeleri ise yakından takip ediliyor. Bu alanda en çok ilgiyi gram, yarım, tam, cumhuriyet, ata, ve fiyatları görüyor. Uzman yorumlarına göre altın düşer mi, yükselir mi sorusu yine vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 14 Ağustos 2020 bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel ve canlı altın fiyatı rakamları!

14 AĞUSTOS GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altının gram fiyatı dünü sert düşüş ile kapatırken bu sabah saatlerinde ise yükseliş eğiliminde seyrediyor. İnişli çıkışlı giden grafik yatırımcısını da meraklandırıyor.

ALTIN DÜŞER Mİ, YÜKSELİ Mİ? İŞTE UZMAN YORUMLARI

Uzmanlardan altın fiyatları ile ilgili kritik yorumlar da gelmeye devam ediyor. İşte son dakika haberinin tüm ayrıntıları;

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları sert düşüşe geçti! 12 Ağustos Gram, Cumhuriyet, 22 Ayar Bilezik ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

SADECE BİRKAÇ GÜNDE ONS 212 DOLAR GRAM 55 LİRA DÜŞTÜ

Uzmanların aşı haberlerine duyarlılık gösterdiği ifade edilen altın fiyatlarında son günlerde sert hareketler gözlemlendi. Ons altın 2075 dolardan 1863 dolara sert bir geri çekilme yaşarken kayıp 212 dolar olarak göze çarptı. Bu dramatik düşüş Dolar/TL'deki düşüş ile birleşince gram tarafında 488 liradan 433 liraya sadece birkaç günde 55 lira düşüş olarak yansıdı.

İşte güncel fiyatlar;

GRAM ALTIN

ALIŞ: 453,32

SATIŞ: 453,51

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.419,90

SATIŞ: 1.461,60

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları sert düşüşe geçti! 12 Ağustos Gram, Cumhuriyet, 22 Ayar Bilezik ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.914,57

SATIŞ: 2.973,65

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.018,00

SATIŞ: 3.064,00

CANLI VE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları sert düşüşe geçti! 12 Ağustos Gram, Cumhuriyet, 22 Ayar Bilezik ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.925,30

SATIŞ: 2.967,40

22 AYAR ALTIN BİLEZİK

ALIŞ: 396,61

SATIŞ: 411,95

CANLI VE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları sert düşüşe geçti! 12 Ağustos Gram, Cumhuriyet, 22 Ayar Bilezik ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

REŞAT ALTINI

ALIŞ: 3.125,07

SATIŞ: 3.248,25

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları sert düşüşe geçti! 12 Ağustos Gram, Cumhuriyet, 22 Ayar Bilezik ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

UZMANLAR UYARMIŞTI

Analistler altın fiyatlarında yukarı yönlü sert hareketler sonrası fiyatların aşırı alım bölgesinde olduğunu ve bir satış dalgası gelebileceği konusunda uyarıda bulunmuştu. Özellikle Salı günü gelen sert hareket sonrası, analistler 2000 dolar kritik psikolojik direncin kırıldığını ifade ederek özellikle aşı haberlerinin takip edilmesi yorumunu yaptı.

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları sert düşüşe geçti! 12 Ağustos Gram, Cumhuriyet, 22 Ayar Bilezik ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

RİSKLİ BELİRSİZLİK ORTAMI ALTINA YARIYOR

Dünyada Koronavirüs artan vaka sayıları sonrası ekonomide artan bol likidite politikaları artan ikinci dalga endişesiyle birleşince altın fiyatlarında yukarı yönlü sert hareket gözlendi. Riskten kaçan yatırımcı zaten yükseliş eğilimi gösteren altına talebi artırdı.

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları sert düşüşe geçti! 12 Ağustos Gram, Cumhuriyet, 22 Ayar Bilezik ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Piyasalarda normalleşme hareketleriyle beraber koronavirüste tedavide olumlu gelişmeler ise altın fiyatlarında hareketi aşağı yönlü baskıya zorlama ihtimalini doğuruyor.

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları sert düşüşe geçti! 12 Ağustos Gram, Cumhuriyet, 22 Ayar Bilezik ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TEDAVİDE OLUMLU GELİŞMELER VE AŞI HABERLERİ ALTIN TALEBİNİ DÜŞÜRÜYOR

Koronavirüs konusunda olumlu tedavi ve aşı gelişmelerinin ise altın talebini düşüreceği beklentisi uzmanlar tarafından sıkça dile getiriliyor. Uzmanlar altın fiyatlarında orta-uzun vadede yükseliş eğiliminin devam etmesinin muhtemel olduğunu ifade ederken, kısa vadede aşırı değerlenmiş altın fiyatlarının aşı konusunda olumlu bir haber akışıyla satış baskısına maruz kalabileceğini bildirdi.

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Son Dakika Haberi: Altın fiyatları sert düştü! 12 Ağustos Gram, Cumhuriyet, 22 Ayar Bilezik ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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