Son Dakika Haberi: Altın fiyatları sert düştü! 12 Ağustos Gram, Cumhuriyet, 22 Ayar Bilezik ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son haftalarda hızlı yükselen altın fiyatları, dünü çok sert düşüş ile kapattı. Altın kurunda yaşanan bu hareketlilik nedeniyle son dakika gelişmeleri ise yakından takip ediliyor. Bu alanda en çok ilgiyi gram, yarım, tam, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları görüyor. Uzman yorumlarına göre altın düşer mi, yükselir mi sorusu yine vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 14 Ağustos 2020 bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel ve canlı altın fiyatı rakamları!

14 AĞUSTOS GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altının gram fiyatı dünü sert düşüş ile kapatırken bu sabah saatlerinde ise yükseliş eğiliminde seyrediyor. İnişli çıkışlı giden grafik yatırımcısını da meraklandırıyor.

ALTIN DÜŞER Mİ, YÜKSELİ Mİ? İŞTE UZMAN YORUMLARI

Uzmanlardan altın fiyatları ile ilgili kritik yorumlar da gelmeye devam ediyor. İşte son dakika haberinin tüm ayrıntıları;