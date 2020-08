‘Kentsel dönüşümde önceliğimiz İstanbul’

17 Ağustos 1999'da gerçekleşen büyük Marmara depreminin yıldönümünde Türkiye'nin depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm konularında yaptığı çalışmalarla ilgili SABAH'a bilgi veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Depremde 17 bin 480 vatandaşımızı kaybettik. On binlerce vatandaşımız yaralandı. Ülkemiz daha kendini toparlayamadan üç ay sonra bu defa Düzce yıkıldı. 7.2 büyüklüğündeki depremde yüzlerce kişi öldü" dedi.Benzer acıların tekrar etmemesi için çalıştıklarını belirten Kurum şöyle devam etti: "Vatandaşlarımızın daha sağlıklı, daha güvenli binalarda ve şehirlerde yaşamaları için devletimiz var gücüyle çalıştı, çalışmaya da devam ediyor. Aziz milletimizin, gençlerimizin, yavrularımızın geleceği için depremle mücadele terörle mücadele kadar önemlidir. Şehirlerimizin 50 yılını, 100 yılını planlamak, uzun vadeli mekânsal stratejik planlama yapmak zaruridir, hayatidir, olmazsa olmazımızdır. Marmara Bölgesinden başlayarak binaların yeniden güçlendirilmesi, onarılması, dayanıklı hale getirilmesi için bir seferberlik başlattık. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın "bedeli ne olursa olsun yapacağız" sözleriyle 2012 yılında başlattığımız kentsel dönüşümle depremin yıkıcı etkilerini azaltmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." Geçtiğimiz yıl Eylül ayında açıklanan "Kentsel Dönüşüm Eylem Planı"na da değinen Kurum, "Bakanlığımız öncülüğünde, yerel idareler, ilgili kuruluşlar, özel sektör ve vatandaşlarımızın katılımı ile deprem dönüşümünü hızlandırdık. 81 ilimizden gelen verilerle ülkemizin riskli yapı envanterini ortaya koyduk. Ortaya çıkan sonuçlarla da kentsel dönüşümün, deprem dönüşümünün 5 yıllık eylem planını belirledik. Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm hedefiyle çalışmalarımıza hız verdik" diye konuştu. Kurum sözlerine şöyle devam etti: "Bugün ülkemizde dönüştürülmesi gereken konut sayısı 6.7 milyondur. 2023 yılına kadar 300 bini İstanbul'da olmak üzere 1.5 milyon konutun daha dönüşümünü tamamlayacağız. Kentsel dönüşüm kapsamında; tarihi kent merkezlerini, sağlıklaştırma ve ihya etme projeleriyle gün yüzüne çıkarıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla orta ve dar gelirli vatandaşlarımız için bugün 150 bin yeni sosyal konutun çalışmalarına 81 ilimizde devam ediyoruz."KURUM, "Daha dün Elazığ ve Malatya'da yaşadığımız acı depremden hemen sonra millet olarak bir seferberlik anlayışıyla yaralarımızı sardık. Hızlı bir şekilde arama kurtarma çalışmalarımızı tamamladık. Vatandaşlarımızın geçici olarak barınacakları yerleri hızlıca kurduk. Hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. Şimdi, Elazığ ve Malatya'da yaptığımız 24 bin 500 konut hızlı bir şekilde yükseliyor. Konutlarımızın ilk teslimlerini bu ay içerisinde yapıyoruz" şeklinde konuştu.BAKAN Kurum şunları kaydetti: "Kentsel dönüşüm çalışmalarımız kapsamında; 1 milyon 410 bin bağımsız birimde ikamet eden 6 milyon vatandaşımızın; can ve mal güvenliğini teminat altına alacak dönüşüm faaliyetleri gerçekleştirdik. Bakanlık olarak kira yardımı, proje ve kamulaştırma giderleri gibi kalemler için ilgili belediye başkanlıkları, diğer paydaşlar ve vatandaşlarımıza yaklaşık 15 milyar lira destek sağladık." Kentsel dönüşümde önceliklerinin İstanbul olduğunu da vurgulayan Kurum, "2019'un Eylül ayında merkezi Silivri olan 5.8'lik depremde bir kere daha gördük. İstanbul'umuzu olası bir depreme hazırlamak üzere 1 ay önce Ataşehir'de ilan ettiğimiz alanla birlikte sayısını 65'e çıkardığımız riskli alanlarda 117 bin riskli yapımıza dair çalışmalarımızı olanca hızıyla sürdürüyoruz. İstanbul; Gaziosmanpaşa'da, Üsküdar'da, Ataşehir'de, Maltepe'de, Ümraniye'de Bağcılar'da, Güngören Tozkoparan'da, Eyüpsultan'da, Başakşehir'de, Beyoğlu Sütlüce ve Hacıhüsrev'de dönüşüm konutlarımızı hızla üretiyoruz. Esenler'de 60 bin dönüşüm konutu üretiyoruz. Temmuz ve Ağustos aylarında Kâğıthane'de, Zeytinburnu'nda, Beyoğlu Okmeydanı'nda; yine Ankara Altındağ Cinderesi'nde deprem dönüşüm konutlarımızın temellerini attık" dedi.