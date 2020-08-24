Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? 24 Ağustos tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum

Son dakika haberi: bugün ne kadar? 24 Ağustos tam, cumhuriyet, , gram ve fiyatlarında son durum

son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yatırımını bu yönde yapmak isteyenler Kapalıçarşı’dan canlı ve güncel altın fiyatları bilgisine ulaşıyor. Geçtiğimiz haftalarda ani iniş ve çıkışlı grafik izleyen sarı metal bu hafta yükseliş eğilimini sürdürüyor. Haftanın ilk iş gününde fiyatı 458,56 lira, fiyatı ise 746,80 liradan işlem görüyor. Peki oldu? İşte güncel ve canlı rakamlar ile 24 Ağustos tam, cumhuriyet, , gram ve fiyatlarında son durum

Giriş Tarihi: 24.8.2020 19:44 ABONE OL
Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? 24 Ağustos tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum

Ülkemizde en çok araştırılan konuların başında gelen son dakika haberleri an be an takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar oldu sorusuna yanıt ararken kapalıçarşı'dan son durum bilgilerini öğreniyor. Toplumsal hafıza ve ortak değerler kültürü oluşturan ve bizim kültürümüzde de son derece değerli olan altın alış ve satış fiyatları 24 Ağustos Pazartesi günü merak ediliyor. Buna göre; oldu? İşte 24 Ağustos 2020 tam, cumhuriyet, , gram ve fiyatlarında son dakika gelişmeleri…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? 24 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI SON DURUM

Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların gündeminden düşmüyor. Yatırımcısına uzun vadede destek olan altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar bilgisi haberimizde yer alıyor.

Haberimizde, 24 Ağustos 2020 Pazartesi gününe ilişkin altın fiyatlarına ulaşabilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? 24 Ağustos tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 747,00

SATIŞ: 758,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.068,10

SATIŞ: 3.137,30

Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? 24 Ağustos tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 415,98

SATIŞ: 432,07

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın genelde düğünlerde gelin ve damadın yakınları tarafından armağan edilir. Yarım altın bu sabah 1.489,20 TL'den alınırken 1.517,70 TL'den satılıyor.

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

TAM ALTIN NE KADAR?

Genelde uzun vadeli yatırım aracı olan tam altın kolay kolay bozdurulmaz. Tam altın da tıpkı yarım altın gibi yakın dostlar ve akrabalar tarafından düğünlerde gelin ve damada hediye edilir. Tam altın bugün 2.959,04 TL'den alınırken 3.017,77 TL'den satılıyor.

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI

Stratejist Yeliz Karabulut, A Para'da yayına katılarak konusunda kritik değerlendirmelerde bulundu.

Karabulut altın fiyatları için FED Başkanı Powell'ın konuşmasının önemli olduğunun altını çizerek, "Ekonomilere yönelik görüntüler pozitife yönelirse muhtemelen riskten kaçış enstrümanı altın için bir satış dalgası gelebilir" dedi ve altın yatırımcılarına temkinli duruş tavsiyesinde bulundu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? 24 Ağustos tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA