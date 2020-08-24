Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? 24 Ağustos tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum

Ülkemizde en çok araştırılan konuların başında gelen altın fiyatları son dakika haberleri an be an takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt ararken kapalıçarşı'dan son durum bilgilerini öğreniyor. Toplumsal hafıza ve ortak değerler kültürü oluşturan ve bizim kültürümüzde de son derece değerli olan altın alış ve satış fiyatları 24 Ağustos Pazartesi günü merak ediliyor. Buna göre; altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 24 Ağustos 2020 tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri…
Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların gündeminden düşmüyor. Yatırımcısına uzun vadede destek olan altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar bilgisi haberimizde yer alıyor.
Haberimizde, 24 Ağustos 2020 Pazartesi gününe ilişkin altın fiyatlarına ulaşabilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.
ALIŞ: 747,00
SATIŞ: 758,00
ALIŞ: 3.068,10
SATIŞ: 3.137,30
ALIŞ: 415,98
SATIŞ: 432,07
Yarım altın genelde düğünlerde gelin ve damadın yakınları tarafından armağan edilir. Yarım altın bu sabah 1.489,20 TL'den alınırken 1.517,70 TL'den satılıyor.
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Genelde uzun vadeli yatırım aracı olan tam altın kolay kolay bozdurulmaz. Tam altın da tıpkı yarım altın gibi yakın dostlar ve akrabalar tarafından düğünlerde gelin ve damada hediye edilir. Tam altın bugün 2.959,04 TL'den alınırken 3.017,77 TL'den satılıyor.
Stratejist Yeliz Karabulut, A Para'da yayına katılarak altın fiyatları konusunda kritik değerlendirmelerde bulundu.
Karabulut altın fiyatları için FED Başkanı Powell'ın konuşmasının önemli olduğunun altını çizerek, "Ekonomilere yönelik görüntüler pozitife yönelirse muhtemelen riskten kaçış enstrümanı altın için bir satış dalgası gelebilir" dedi ve altın yatırımcılarına temkinli duruş tavsiyesinde bulundu.