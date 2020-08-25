Milangaz artık OYAK bünyesinde

Enerji sektörününün ana bileşenlerinden biri olan akaryakıt dağıtımdan sonra, dünyanın en büyük ikinci LPG pazarı olan Türkiye'de LPG dağıtım işine de giren OYAK, bu alanda "lider oyuncu" olma yolculuğundaki sac ayağını tamamladı.

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, "'Kararlılık dönemi' olarak adlandırdığımız bu dönemde, enerji sektöründe ilk aşamada hedeflediğimiz büyüme hamlemizi tamamlayarak; karlılık, rekabet gücü ve yarattığımız katma değeri daha da artıracağız; 20 noktada 130.000 m3'lük LPG depolama kapasitesi ile Türkiye'nin en yaygın ve en güçlü lojistik ağına sahip olduk. Hedefimiz, Milangaz'ın devralınmasıyla ulaştığımız otogazda yaklaşık yüzde 10 ve tüp gazda yüzde 19'lük pazar payını daha yukarı taşıyarak liderliğe gidecek yolculuğu tamamlamak" dedi.

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