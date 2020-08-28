Keşfedilen gazın yakma testi yapıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta keşif müjdesini verdiği 320 milyar metreküp doğal gazın ilk testi başarıyla sonuçlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın test amaçlı yakılma görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı. Bakan Dönmez, mesajında, "Sakarya gaz sahasında keşfettiğimiz gazın mühendislerimiz tarafından test amaçlı yakılışı. Tebrikler arkadaşlar" dedi. Öte yandan önceki akşam bir TV programına katılan Dönmez, 8 bin kilometrekarelik TUNA-1 lokasyonunun sadece dörtte birinde çalışma yapıldığını ve benzer yapılarda keşiflerin olabileceğini aktararak, "Kuvvetle muhtemel aşağıdaki katmanlarda yeni keşif yakalayabiliriz. Derinlikleri ve uzunlukları birbirine benziyor. 2 aya yeni müjde gelebilir" dedi.

Sakarya gaz sahasında keşfedilen gazın mühendisler tarafından test amaçlı yakıldığı anlar | Video



40 KUYU AÇILABİLİR

Kanuni gemisinin yıl sonuna kadar Karadeniz'de olacağına dikkat çeken Fatih Dönmez, "Bu noktada 40'a yakın kuyu açılması gerekiyor. Bir potansiyel görülürse iki sondaj gemisi de yeterli olmayacak" dedi. Türkiye'nin 14 ay önce sismik çalışmalara başladığını hatırlatan Dönmez, 320 milyar metreküpten fazla rezerv olduğunu, böylece rezerv konusunda revizyonun yukarı yönlü seyredeceğini söyledi.

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