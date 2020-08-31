Altın fiyatları son dakika | 31 Ağustos 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Özellikle canlı rakamlar ve uzman yorumları araştırılırken 22 ayar bilezik fiyatı da merak edilir hale geldi. Hem yatırım aracı hem de kişisel ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılan altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 31 Ağustos 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Uzman yorumları ile canlı rakamlar!
Haberimizin içerisinden 31 Ağustos 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ile canlı rakamlar ve uzman yorumlarına ulaşabilirsiniz.
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 418,96
SATIŞ: 435,16
18 AYAR ALTIN
ALIŞ: 338,26
SATIŞ: 338,46
14 AYAR ALTIN
ALIŞ: 259,23
SATIŞ: 300,89
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.090,80
SATIŞ: 3.106,10
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.075,00
SATIŞ: 3.122,00
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TAM ALTIN
ALIŞ: 2.968,40
SATIŞ: 3.025,85
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.500,50
SATIŞ: 1.523,10
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 752,60
SATIŞ: 760,20
GRAM ALTIN
ALIŞ: 463,84
SATIŞ: 463,98
TARİHİN AKIŞINI DEĞİŞTİRECEK KEŞFİN ARDINDAN BÜYÜK SÜRPRİZ 'ALTIN' OLUR MU?
Altın Madencileri Derneği Başkanı Hasan Yücel, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin keşfedilmesinin Türkiye'de tarihin akışını değiştireceğini belirterek "Türkiye asıl büyük sürprizi önümüzdeki yıllarda altın madenciliği alanında yapabilir. Yer altı kaynaklarımızı ekonomiye kazandırırsak Türkiye küresel güç haline gelebilir" ifadelerini kullandı.
Yücel, yazılı açıklamasında, söz konusu keşifte emeği geçen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) mühendislerine, çalışanlarına ve onlara bu olanağı sağlayanlara teşekkür etti.
Türkiye'nin enerji alanında dışa bağımlılığını azaltacak bu gelişmenin yaşanmasında Milli Enerji ve Maden Stratejisi'nin katkısının büyük olduğunun altını çizen Yücel, "Bu tarihi buluşla Milli Enerji ve Maden Politikası meyvelerini vermeye başlamıştır. Kimsenin bu başarıyı küçümsemeye hakkı yoktur." değerlendirmesinde bulundu.
Doğal gaz keşfinin yer altı kaynaklarını ülkeye kazandırmaya çalışan diğer sektörleri de olumlu yönde etkileyeceğini vurgulayan Yücel, sadece enerji sektöründe değil, madencilik sektöründe de keşfin domino etkisi yaratacağını belirtti.