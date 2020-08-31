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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları son dakika | 31 Ağustos 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

| 31 Ağustos 2020 bugün , tam, yarım, gram ve çeyrek oldu?

gelişmeleri yakından takip edilirken corona virüsü nedeniyle ekonominin merkezinde yer almaya devam ediyor. Özellikle alış ve satış fiyatı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere düğün sezonunun henüz bitmemiş olması 22 ayar bilezik fiyatlarında dengenin değişmesine neden olmuştu. Peki; bugün oldu? 31 Ağustos 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika haberinin detayları ile canlı rakamlar!

Giriş Tarihi: 31.8.2020 16:24 Son Güncelleme: 31.8.2020 16:24 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika haberi | 31 Ağustos 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Haftanın ilk işlem gününde haberleri yakından takip ediliyor. Özellikle canlı rakamlar ve uzman yorumları araştırılırken fiyatı da merak edilir hale geldi. Hem yatırım aracı hem de kişisel ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılan altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 31 Ağustos 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek ? Uzman yorumları ile canlı rakamlar!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 31 AĞUSTOS 2020

Haberimizin içerisinden 31 Ağustos 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ile canlı rakamlar ve uzman yorumlarına ulaşabilirsiniz.

Altın fiyatları son dakika haberi | 31 Ağustos 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 418,96
SATIŞ: 435,16

18 AYAR ALTIN

ALIŞ: 338,26
SATIŞ: 338,46

14 AYAR ALTIN

ALIŞ: 259,23
SATIŞ: 300,89

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Altın fiyatları son dakika haberi | 31 Ağustos 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.090,80
SATIŞ: 3.106,10

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.075,00
SATIŞ: 3.122,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları son dakika haberi | 31 Ağustos 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.968,40
SATIŞ: 3.025,85

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.500,50
SATIŞ: 1.523,10


Altın fiyatları son dakika haberi | 31 Ağustos 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 752,60
SATIŞ: 760,20

GRAM ALTIN

ALIŞ: 463,84
SATIŞ: 463,98

Altın fiyatları son dakika haberi | 31 Ağustos 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

TARİHİN AKIŞINI DEĞİŞTİRECEK KEŞFİN ARDINDAN BÜYÜK SÜRPRİZ 'ALTIN' OLUR MU?

Altın Madencileri Derneği Başkanı Hasan Yücel, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin keşfedilmesinin Türkiye'de tarihin akışını değiştireceğini belirterek "Türkiye asıl büyük sürprizi önümüzdeki yıllarda altın madenciliği alanında yapabilir. Yer altı kaynaklarımızı ekonomiye kazandırırsak Türkiye küresel güç haline gelebilir" ifadelerini kullandı.
Yücel, yazılı açıklamasında, söz konusu keşifte emeği geçen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) mühendislerine, çalışanlarına ve onlara bu olanağı sağlayanlara teşekkür etti.

Türkiye'nin enerji alanında dışa bağımlılığını azaltacak bu gelişmenin yaşanmasında Milli Enerji ve Maden Stratejisi'nin katkısının büyük olduğunun altını çizen Yücel, "Bu tarihi buluşla Milli Enerji ve Maden Politikası meyvelerini vermeye başlamıştır. Kimsenin bu başarıyı küçümsemeye hakkı yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Doğal gaz keşfinin yer altı kaynaklarını ülkeye kazandırmaya çalışan diğer sektörleri de olumlu yönde etkileyeceğini vurgulayan Yücel, sadece enerji sektöründe değil, madencilik sektöründe de keşfin domino etkisi yaratacağını belirtti.

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Altın fiyatları son dakika | 31 Ağustos 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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