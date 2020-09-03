Son Dakika Haberi: Altın fiyatları düşüşe geçti! 3 Eylül 2020 Gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar, kaç TL? Altın düşer mi, yükselir mi?

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Son Dakika Haberi: düşüşe geçti! 3 Eylül 2020 Gram, ve bugün ne kadar, kaç TL? Altın düşer mi, yükselir mi?

Haftaya yükselişle başlayan düşüşe geçti. İnişli çıkışlı grafiğini devam ettiren altının gram fiyatı yatırımcısını da meraklandırıyor. Uzmanlardan konu ile ilgili son dakika açıklamaları gelirken, altın düşer mi, yükselir mi sorusunun cevabı araştırılıyor. Gram, yarım, tam, cumhuriyet, ve çeyrek altın ise en çok ilgiyi görüyor. Canlı ve anlık altın fiyatları tablosuna göz atmadan kuyumcuların yolunu tutmak istemeyenler son gelişmeleri bu başlık altından takip edebilirler. Peki, 3 Eylül 2020 gram ve çeyrek , kaç TL?

Giriş Tarihi: 3.9.2020 11:49 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Altın fiyatları düşüşe geçti! 3 Eylül 2020 Gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Altın düşer mi, yükselir mi?

Bu haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı düşüşe geçti. Son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik çizen altın kuru yatırımcısını meraklandırıyor. Bu alana yatırım yapmak isteyen kişiler uzman yorumlarına göre altın düşer mi, artar mı sorusunun cevabını araştırırken, güncel ve canlı rakamlarına göz atmadan ise kuyumcuların yolunu tutmuyor. Peki, Gram, yarım, tam, cumhuriyet, ve ne kadar? 3 Eylül 2020 gram ve çeyrek altın fiyatları kaç TL? İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Bu sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarındaki son durum yine büyük merak konusu oldu. Altın kurunu yakından takip edenler güncel ve anlık rakamlara buradan göz atabilirler.

3 EYLÜL GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Kuyumcularda n çok ilgiyi göre gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatındaki son durum şöyle;

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları düşüşe geçti! 3 Eylül 2020 Gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Altın düşer mi, yükselir mi?

ATA ALTIN

Alış: 3.086,10
Satış: 3.113,70

ATA ALTIN FİYATI CANLI

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.069,00
Satış: 3.115,00

CUMHURİYET ALTIN FİYATI CANLI

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları düşüşe geçti! 3 Eylül 2020 Gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Altın düşer mi, yükselir mi?

Alış: 462,39
Satış: 462,47

GRAM ALTIN FİYATI CANLI

YARIM ALTIN

Alış: 1.498,00
Satış: 1.526,40

YARIM ALTIN FİYATI CANLI

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları düşüşe geçti! 3 Eylül 2020 Gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Altın düşer mi, yükselir mi?

ÇEYREK ALTIN

Alış: 751,20
Satış: 761,80

ÇEYREK ALTIN FİYATI CANLI

TAM ALTIN

Alış: 2.961,41
Satış: 3.020,18

TAM ALTIN FİYATI CANLI

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları düşüşe geçti! 3 Eylül 2020 Gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Altın düşer mi, yükselir mi?

TARİHİN AKIŞINI DEĞİŞTİRECEK KEŞFİN ARDINDAN BÜYÜK SÜRPRİZ 'ALTIN' OLUR MU?

Altın Madencileri Derneği Başkanı Hasan Yücel, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin keşfedilmesinin Türkiye'de tarihin akışını değiştireceğini belirterek "Türkiye asıl büyük sürprizi önümüzdeki yıllarda altın madenciliği alanında yapabilir. Yer altı kaynaklarımızı ekonomiye kazandırırsak Türkiye küresel güç haline gelebilir" ifadelerini kullandı.
Yücel, yazılı açıklamasında, söz konusu keşifte emeği geçen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) mühendislerine, çalışanlarına ve onlara bu olanağı sağlayanlara teşekkür etti.

Türkiye'nin enerji alanında dışa bağımlılığını azaltacak bu gelişmenin yaşanmasında Milli Enerji ve Maden Stratejisi'nin katkısının büyük olduğunun altını çizen Yücel, "Bu tarihi buluşla Milli Enerji ve Maden Politikası meyvelerini vermeye başlamıştır. Kimsenin bu başarıyı küçümsemeye hakkı yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Doğal gaz keşfinin yer altı kaynaklarını ülkeye kazandırmaya çalışan diğer sektörleri de olumlu yönde etkileyeceğini vurgulayan Yücel, sadece enerji sektöründe değil, madencilik sektöründe de keşfin domino etkisi yaratacağını belirtti.

UZMAN YORUMLARI

Ekonomist Belgin Maviş A Para'da hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Maviş, aşı ile ilgili çalışmalar ve yeni haber akışlarının altını baskılayabileceğini ifade ederek, "ABD-Çin arasındaki görüşmeler ve süreç altın fiyatlarında yönü belirleyecek" dedi.

Altın fiyatlarında etkili olan başlıklar neler?

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Son Dakika Haberi: Altın fiyatları düşüşe geçti! 3 Eylül 2020 Gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar, kaç TL? Altın düşer mi, yükselir mi?
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