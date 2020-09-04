TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar: Dünyadaki en büyük etkinlik ve festivallerden birisi oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE'nin desteğiyle Aksaray'da düzenlenen, üniversite ve lise öğrencilerinden oluşan 82 takımın mücadele verdiği roket yarışlarını izledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından 24-27 Eylül'de, birçok kurum ve kuruluşun destek verdiği TEKNOFEST kapsamında, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE'nin desteğiyle Tuz Gölü çevresindeki Hisar Atış Merkezi'nde düzenlenen yarışmayı izlemeye gelen Varank, yarışmacı öğrencilerle sohbet etti, tasarladıkları roketleri inceledi.

Varank, roket atışlarının ardından yaptığı açıklamada, TEKNOFEST'in dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali olduğunu hatırlattı.

TEKNOFEST'in hem halkın bilime, teknolojiye, uzaya, havacılığa ilgisini artırmak hem de gençleri bu alanlara yönlendirmek üzere düzenlendiğini belirten Varank, "Bu kapsamda geçen sene 1 milyon 750 bin ziyaretçiyle buluşan, ülkemizde oldukça coşku oluşturan bir festivalden bahsediyoruz. Biz festivalimizi, düzenleyici kuruluşlar olarak, yani Türkiye Teknoloji Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Anadolu'ya yaymanın önemli olduğunu düşündük. Bu sene festivalimizin finallerini Gaziantep'te gerçekleştiriyoruz." dedi.

Bakan Varank'tan Tuz Gölü'ndeki TEKNOFEST 2020 Roket Yarışları'nda önemli açıklamalar | Video

Varank, Gaziantep'te sergilerle, hava şovlarıyla büyük bir heyecan oluşturmak istediklerini vurgulayarak, "Ama pandemi sebebiyle sadece bu sene yarışmalarla kısıtlı bir festival düzenliyoruz. İnşallah bu heyecanı bundan sonraki senelerde pandeminin geçmesiyle birlikte Anadolu'ya yaymış olacağız." diye konuştu.

23 KATEGORİDE YARIŞMALAR DÜZENLENİYOR

TEKNOFEST'te özellikle gençleri bilime ve teknolojiye yönlendirmek üzere yarışmalar düzenlediğini dile getiren Varank, şöyle devam etti:

"Bu alanda birçok paydaşla, birçok kurumla, özel sektörle birlikte bizim gençlerimizi geleceğin teknolojilerinde şimdiden adım atar hale getirmek, onları bu alanlara yönlendirmek, onları bu alanlarda eğitmek ve onlarda bir aşk, şevk, heyecan oluşturmak üzere yarışmalar düzenliyoruz. Biz bu yarışmaları çok önemsiyoruz ve bugün geldiğimiz noktada tüm Türkiye'den hatta yurt dışından 100 bin katılımcıyla, 100 bin gençle 23 farklı kategoride yarışmalar düzenliyoruz. Bu yarışmalar özellikle Türkiye'nin gelecekte ihtiyaç duyduğu kritik teknolojilerde gençlerimize bir altyapı kazandırmayı hedefliyor."

Varank, yarışma hakkında bilgi vererek, yarışların gerçek roket motorlarıyla, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE'nin danışmanlığında yapıldığını anlattı.

TÜBİTAK'ın sponsorluğu ve yönlendirmesiyle elektrikli ve hidrojen yakıtlı araç yarışlarının da İzmit'te başladığını hatırlatan Varank, Bilişim Vadisi, TÜBİTAK ve HAVELSAN'ın katkılarıyla binek otonom araç yarışmalarının, İHA yarışlarının, ASELSAN tarafından insansız sualtı araçları yarışlarının ve Baykar tarafından uçan araba tasarım yarışmalarının yapıldığını söyledi.

Varank, bu yarışmalarla lise ve üniversite çağındaki gençler ile geleceğin bilim insanlarını ve başarılı mühendislerini yetiştirmeye çalıştıklarını belirterek, "Biz TEKNOFEST'in geldiği aşamadan çok memnunuz. Bugün hep birlikte roket yarışmalarını izledik. Gençlerimizin lise, üniversite talebelerimizin heyecanlarını hep birlikte yaşadık. Biz bu yarışmalara geldiğimizde hem gençlerimizle gurur duyuyoruz hem ülkemizin geleceği adına umutlu oluyoruz." ifadesini kullandı.

"TEKNOFEST DÜNYADAKİ EN BÜYÜK ETKİNLİK VE FESTİVALLERDEN BİRİSİ OLDU"

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise bu yıl TEKNOFEST'in üçüncüsünü düzenlediklerini anımsattı.

Türkiye'nin teknoloji hamlesi hedefleri doğrultusunda dip dalga oluşturma maksadıyla TEKNOFEST'i kurguladıklarını aktaran Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk yola çıktığımızda milletimizden bu kadar teveccüh göreceğini ve öğrenciler tarafından bu kadar sahiplenileceğini bilemiyorduk. İlk TEKNOFEST 550 bin kişiyle gerçekleşti. TEKNOFEST dünyadaki en büyük etkinlik ve festivallerden birisi oldu. İkinci yılında 2019'da İstanbul'da düzenledik. Festival, 1 milyon 720 bin katılımla dünyadaki en büyük teknoloji ve havacılık festivali olma ünvanını hak etti. Bu yıl pandemi nedeniyle sadece yarışmalarla devam ediyoruz. Sergiler, fuarlar çok kısıtlı şekilde yapılacak. Sadece öğrenci kardeşlerimizin 23 farklı alanda yarıştığı yarışmalar düzenlenecek. İlk 2018 yılında düzenlediğimiz yarışmalara 20 bin öğrencimiz başvurmuştu. Bunun neticesinde 2 bin öğrencimiz finalist olup yarışmıştı. İkinci yıl bu sayı katlandı 50 bin oldu, yani 2,5 katına çıktı. 2020 yılında ise bu 50 bin 100 bin oldu. Bugün itibarıyla 5 bin öğrencimiz 23 farklı alanda yarışıyor."

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar'dan TEKONOFEST 2020 Roket Yarışması'nda önemli açıklamalar

Bayraktar, TEKNOFEST'i düzenleyen 63 farklı kurum olduğunu, bunlardan bir kısmının yarışma düzenleyici kurumlar olduğunu belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı'nın düzenleyici kuruluş olarak TEKNOFEST'i organize ettiğini hatırlatan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu yarışmalar geleceğin trendi olan teknoloji alanlarında genç kardeşlerimizi bu alanlarda hazırlamaya yönelik kurgulanmış yarışmalar. Onlardaki merakı, bu alana, temel bilime, arkasındaki mühendisliğe ilgilerini arttıracak. Bir taraftan da geleceğin teknolojilerini de içerdiğinden o günün teknolojileri, yarışmaları geldiğinde bugünden hazırlanmalarını sağlayacak şekilde kurgulanmış. TEKNOFEST, şu anda dünyadaki en büyük teknoloji yarışma platformu olarak karşımızda. 2020 yılı itibarıyla 23 farklı alanda teknoloji yarışmaları düzenliyoruz. Bunlardan bir kısmı havacılık ve uzayla alakalı, bir kısmı savunma sanayisi ile alakalı, ama çok daha geniş bir yelpaze sivil alanlarla alakalı. Bu yıl ilgi çok daha büyük oldu. İnşallah biz yarışmaların bu son etabını Gaziantep'te tamamlamayı düşünüyoruz."

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