Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA HABER! Motorin fiyatlarına indirim geldi! Gece yarısından itibaren...

HABER! fiyatlarına geldi! Gece yarısından itibaren...

haberi... 'ten yapılan açıklamaya göre fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 21 kuruş yapıldı. Ankara'da ortalama 6,16 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 5,95 lira olacakken, İstanbul'da 6,11 liradan 5,90 liraya, İzmir'de 6,20 liradan 5,99 liraya inecek.

Giriş Tarihi: 7.9.2020 17:06 Son Güncelleme: 7.9.2020 17:20 ABONE OL
SON DAKİKA HABER! Motorin fiyatlarına indirim geldi! Gece yarısından itibaren...

Son dakika haberi... EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 21 kuruş indirim yapıldı.

Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 21 kuruş indirime gidilecek. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,16 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 5,95 lira olacak.

Motorinin litresi İstanbul'da 6,11 liradan 5,90 liraya, İzmir'de 6,20 liradan 5,99 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Uzman isimden dikkat çeken dolar açıklaması: Doğu Akdeniz’de bir rezerve rastlarsak... Borsa İstanbul’da banka hisseleri yeniden lokomotif olabilecek mi? Uzman isim A Para'ya konuştu

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HABER! Motorin fiyatlarına indirim geldi! Gece yarısından itibaren...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA