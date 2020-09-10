Altın fiyatları son dakika haberi! 10 Eylül Bugün gram, tam, yarım 22 ayar bilezik, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Düşer mi yükselir mi?

Haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatları son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Piyasalarda ani iniş ve çıkış grafiği gözlemlenirken büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar sarı metalin ilerleyen günlerdeki seyrini merak ettiğinden hem uzman yorumlarını hem de canlı rakamlarını araştırıyor. Vatandaşlar altın düşer mi yükselir mi sorusuna yanıt ararken en son gram 464 lira, çeyrek 755 liradan işlem gördü. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? 10 Eylül 2020 Perşembe bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? 10 EYLÜL 2020

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar sabahın ilk ışıklarından itibaren araştırılıyor. Altın düşer mi daha da yükselir mi sorusunun yanıtı merak edilirken altın fiyatları uzman yorumları ve canlı rakamları haberimizde yer alıyor.

10 EYLÜL ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? DÜŞER Mİ YÜKSELİR Mİ?

10 Eylül Perşembe kuyumcularda en çok ilgiyi gören gram, yarım, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatındaki son durum şu şekilde;

İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri, uzman yorumları ile canlı rakamlar