Altın fiyatları son dakika haberi! 10 Eylül Bugün gram, tam, yarım 22 ayar bilezik, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Düşer mi yükselir mi?

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fiyatları haberi! 10 Eylül Bugün gram, tam, yarım , çeyrek ne kadar oldu? Düşer mi yükselir mi?

fiyatları gelişmeleri gündemin en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar canlı ve güncel rakamlarla birlikte uzman yorumlarını da araştırıyor. Özellikle düğün sezonunun gelmesine istinaden vatandaşlar gram, tam, yarım, cumhuriyet, , çeyrek fiyatlarındaki son durumu öğrenmek için kuyumcuların yolunu tutuyor. Peki bugün ne kadar? 10 Eylül Bugün gram, tam, 22 ayar bilezik, fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı ve uzman yorumlarıyla son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 10.9.2020 06:44 Son Güncelleme: 10.9.2020 07:06 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika haberi: 10 Eylül Bugün gram, tam, 22 ayar bilezik, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Düşer mi yükselir mi?

Haftanın dördüncü işlem gününde fiyatları haberleri yakından takip ediliyor. Piyasalarda ani iniş ve çıkış grafiği gözlemlenirken büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar sarı metalin ilerleyen günlerdeki seyrini merak ettiğinden hem uzman yorumlarını hem de canlı rakamlarını araştırıyor. Vatandaşlar altın düşer mi yükselir mi sorusuna yanıt ararken en son gram 464 lira, çeyrek 755 liradan işlem gördü. Peki bugün ne kadar? 10 Eylül 2020 Perşembe bugün , tam, cumhuriyet, gram ve fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? 10 EYLÜL 2020

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar sabahın ilk ışıklarından itibaren araştırılıyor. Altın düşer mi daha da yükselir mi sorusunun yanıtı merak edilirken altın fiyatları uzman yorumları ve canlı rakamları haberimizde yer alıyor.

10 EYLÜL ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? DÜŞER Mİ YÜKSELİR Mİ?

10 Eylül Perşembe kuyumcularda en çok ilgiyi gören gram, yarım, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatındaki son durum şu şekilde;

İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri, uzman yorumları ile canlı rakamlar

Altın fiyatları son dakika haberi: 10 Eylül Bugün gram, tam, 22 ayar bilezik, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Düşer mi yükselir mi?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 423,33

SATIŞ: 439,70

22 AYAR BİLEZİK CANLI

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.122,70

SATIŞ: 3.140,50

ATA ALTIN CANLI

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.967,21

SATIŞ: 3.025,95

TAM ALTIN CANLI

Altın fiyatları son dakika haberi: 10 Eylül Bugün gram, tam, 22 ayar bilezik, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Düşer mi yükselir mi?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.515,50

SATIŞ: 1.535,90

YARIM ALTIN CANLI

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.070,00

SATIŞ: 3.117,00

CUMHURİYET ALTIN CANLI

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 760,10

SATIŞ: 768,90

ÇEYREK ALTIN CANLI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 467,91

SATIŞ: 468,01

GRAM ALTIN CANLI

Altın fiyatları son dakika haberi: 10 Eylül Bugün gram, tam, 22 ayar bilezik, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Düşer mi yükselir mi?

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI! ALTIN DÜŞER Mİ YÜKSELİR Mİ?

"TEKNİK GÖRÜNÜM AŞAĞI YÖNLÜ SİNYALLER VERİYOR"

ÜNLÜ & Co / DAHA Tarafından Hazırlanan Analiz: "Hafta başında ISM imalat endeksinin beklentilerden daha güçlü bir tablo ortaya koymasının yanında dün açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvurularının 1 milyon sınırının altında kalması fiyatları üzerindeki baskının artmasına neden olurken fiyatlar son bir haftanın en düşük seviyelerini test etti. Alçalan tepeler yaparak hareket etmesine paralel olarak ons altında teknik görünümün aşağı yönlü sinyaller vermeye devam ettiğini düşünüyoruz. 1930 doların altını riskli bölge olarak kabul ederken özellikle 1900 doların altındaki rakamların ise net bir kırılmaya işaret edebileceğini düşünüyoruz."

"ALTIN RİSKTEN KAÇIŞ ARACI OLARAK GÖRÜLDÜ"

A Para'da yayına katılan Stratejist Yeliz Karabulut yorumuna göre;

için çok kritik noktalarda olunduğunu ifade eden Karabulut, "Sürekli 3000 dolarlar konuşuluyor ama bunun altının doldurulması gerekiyor. Yani bu seviyelere kadar geldiğimiz noktada parasal genişlemelerle geldik. Ekonomilerde ciddi streslerin olduğu paranın gidebileceği noktaların sınırlı olması sebebiyle altın riskten kaçış aracı olarak görüldü" dedi.

"ALTIN FİYATLARI İÇİN KADEMELİ BİR AŞAĞI YÖNLÜ HAREKET OLABİLİR"

Bundan sonraki süreçte ekonomilerin toparlandığını vurgulan uzman isim, "Koronavirüs sürecinde ikinci dalga ve ciddi bir türbülans görülmemesi halinde altın fiyatları için kademeli aşağı yönlü bir hareket olabileceğini düşünüyorum" dedi.

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Altın fiyatları son dakika haberi! 10 Eylül Bugün gram, tam, yarım 22 ayar bilezik, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Düşer mi yükselir mi?
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