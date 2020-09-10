Altın fiyatları son dakika haberi! 10 Eylül Bugün gram, tam, yarım 22 ayar bilezik, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Düşer mi yükselir mi?

Haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatları son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Piyasalarda ani iniş ve çıkış grafiği gözlemlenirken büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar sarı metalin ilerleyen günlerdeki seyrini merak ettiğinden hem uzman yorumlarını hem de canlı rakamlarını araştırıyor. Vatandaşlar altın düşer mi yükselir mi sorusuna yanıt ararken en son gram 464 lira, çeyrek 755 liradan işlem gördü. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? 10 Eylül 2020 Perşembe bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar sabahın ilk ışıklarından itibaren araştırılıyor. Altın düşer mi daha da yükselir mi sorusunun yanıtı merak edilirken altın fiyatları uzman yorumları ve canlı rakamları haberimizde yer alıyor.
10 Eylül Perşembe kuyumcularda en çok ilgiyi gören gram, yarım, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatındaki son durum şu şekilde;
İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri, uzman yorumları ile canlı rakamlar
ALIŞ: 423,33
SATIŞ: 439,70
ALIŞ: 3.122,70
SATIŞ: 3.140,50
ALIŞ: 2.967,21
SATIŞ: 3.025,95
ALIŞ: 1.515,50
SATIŞ: 1.535,90
ALIŞ: 3.070,00
SATIŞ: 3.117,00
ALIŞ: 760,10
SATIŞ: 768,90
ALIŞ: 467,91
SATIŞ: 468,01
ÜNLÜ & Co / DAHA Tarafından Hazırlanan Analiz: "Hafta başında ISM imalat endeksinin beklentilerden daha güçlü bir tablo ortaya koymasının yanında dün açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvurularının 1 milyon sınırının altında kalması altın fiyatları üzerindeki baskının artmasına neden olurken fiyatlar son bir haftanın en düşük seviyelerini test etti. Alçalan tepeler yaparak hareket etmesine paralel olarak ons altında teknik görünümün aşağı yönlü sinyaller vermeye devam ettiğini düşünüyoruz. 1930 doların altını riskli bölge olarak kabul ederken özellikle 1900 doların altındaki rakamların ise net bir kırılmaya işaret edebileceğini düşünüyoruz."
A Para'da yayına katılan Stratejist Yeliz Karabulut yorumuna göre;
Altın fiyatları için çok kritik noktalarda olunduğunu ifade eden Karabulut, "Sürekli 3000 dolarlar konuşuluyor ama bunun altının doldurulması gerekiyor. Yani bu seviyelere kadar geldiğimiz noktada parasal genişlemelerle geldik. Ekonomilerde ciddi streslerin olduğu paranın gidebileceği noktaların sınırlı olması sebebiyle altın riskten kaçış aracı olarak görüldü" dedi.
Bundan sonraki süreçte ekonomilerin toparlandığını vurgulan uzman isim, "Koronavirüs sürecinde ikinci dalga ve ciddi bir türbülans görülmemesi halinde altın fiyatları için kademeli aşağı yönlü bir hareket olabileceğini düşünüyorum" dedi.