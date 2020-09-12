Uzman yorumları ile altın fiyatları son dakika | 12 Eylül bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

12 Eylül 2020 Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip edilmeye başlandı. Yatırım yapmak ya da kişisel ihtiyaçları doğrultusunda sarı metali kullanmak isteyenler güncel ve canlı rakamlar ile uzman yorumlarını takibe aldılar. Peki; bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 12 Eylül bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 12 EYLÜL 2020 CUMARTESİ

Altın düşer mi daha da yükselir mi sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Tam bu noktada canlı rakamlar ve uzman yorumları hakkındaki son dakika gelişmeleri ile altın fiyatları detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.