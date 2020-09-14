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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Altın fiyatlarında sürpriz yükseliş! 14 Eylül bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

: Altın fiyatlarında sürpriz yükseliş! 14 Eylül bugün , tam, yarım, gram ve çeyrek ne kadar oldu?

hareketliliği yakından takip edilmeye başlandı. Haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinden itibaren araştırılmasının ardından yükseliş gösteren sarı metale ilgi giderek artarken güncel rakamlar ve uzman yorumları bu bağlamda önem kazanıyor. Corona virüsü nedeniyle inişli çıkışlı grafiğe neden olan altın fiyatları ne kadar oldu? 14 Eylül bugün , tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar? İşte uzman yorumları ile son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 14.9.2020 17:41 ABONE OL
SON DAKİKA: Altın fiyatlarında sürpriz yükseliş! 14 Eylül bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Corona virüsü nedeniyle değişen grafiğe sahip olan hakkında haberleri yakından takip ediliyor. Haftanın ilk iş gününde küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların ilgi odağı haline gelen sarı metal Eylül ayının ortalarında da değişen grafiğini sürdürmeye devam ederken bugün elde edilen canlı rakamlar sonucuna göre; yükselişe geçti. Peki; altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 14 Eylül bugün , tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 14 EYLÜL 2020 PAZARTESİ

Altın fiyatları hakkındaki son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinden ulaşabilir, uzman yorumları ve canlı rakamları görebilirsiniz.

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında sürpriz yükseliş! 14 Eylül bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 426,24
SATIŞ: 442,72

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.143,80
SATIŞ: 3.159,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.125,00
SATIŞ: 3.172,00

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SON DAKİKA: Altın fiyatlarında sürpriz yükseliş! 14 Eylül bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.017,08
SATIŞ: 3.075,46

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.526,00
SATIŞ: 1.545,20

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında sürpriz yükseliş! 14 Eylül bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 765,30
SATIŞ: 773,60

GRAM ALTIN

ALIŞ: 471,92
SATIŞ: 472,00

KORONAVİRÜS AŞISI ÇALIŞMALARI ALTIN FİYATLARINA NASIL YANSIYOR?

Gedik Yatırım - Yatırım Danışmanı Onurcan Bal aşı haberlerinin piyasalar üzerindeki etkisini A Para'da değerlendirirken için değerlendirmelerde bulundu. Bal, aşı haberlerinin piyasalardaki iyimser beklentilerle risk iştahını desteklediğini ifade ederek, "Ancak dünya çapında aşılamaya geçilmesi zaman alacak" dedi.

Uzman isim finansal piyasaların biraz daha önden fiyatlama yaptığını belirterek, "Altın fiyatları 1900 doların üzerinde tutunuyor. Aşı kaynaklı ekstra iyimser havalar kısa vadede altın fiyatları için düzeltmelere neden olabilir ama uzun vadede ons altın tarafında genel beklentiler yukarı yönlü kalmaya devam ediyor" dedi.

Onurcan Bal ayrıca, "Uzun vadede içinde bulunduğumuz ortamın altın fiyatlarını destekliyor. Uzun vadeli yükselişin güç kazanabilmesi için kısa vadede 2000 doların üzerinde kapanışların gerçekleşmesi gerekiyor. Salgın kaynaklı gelişmeler ve aşı çalışmaları altın fiyatlarında belirleyici olmaya devam edecektir" açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında sürpriz yükseliş! 14 Eylül bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

"ALTIN FİYATLARI KADEMELİ DÜŞEBİLİR"

Stratejist Yeliz Karabulut, A Para'da için kritik değerlendirmelerde bulundu. Karabulut, bundan sonraki süreçte ekonomilerin toparlanması ve ikinci dalga görülmemesi halinde altın fiyatlarında kademli bir düşüş beklediğini belirterek, "Dolar endeksindeki beklediğim hareket altını aşağı çekebilir" dedi.

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SON DAKİKA: Altın fiyatlarında sürpriz yükseliş! 14 Eylül bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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