SON DAKİKA: Altın fiyatlarında sürpriz yükseliş! 14 Eylül bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Corona virüsü nedeniyle değişen grafiğe sahip olan altın fiyatları hakkında son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Haftanın ilk iş gününde küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların ilgi odağı haline gelen sarı metal Eylül ayının ortalarında da değişen grafiğini sürdürmeye devam ederken bugün elde edilen canlı rakamlar sonucuna göre; yükselişe geçti. Peki; altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 14 Eylül bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları hakkındaki son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinden ulaşabilir, uzman yorumları ve canlı rakamları görebilirsiniz.
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 426,24
SATIŞ: 442,72
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.143,80
SATIŞ: 3.159,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.125,00
SATIŞ: 3.172,00
CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.017,08
SATIŞ: 3.075,46
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.526,00
SATIŞ: 1.545,20
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 765,30
SATIŞ: 773,60
GRAM ALTIN
ALIŞ: 471,92
SATIŞ: 472,00
KORONAVİRÜS AŞISI ÇALIŞMALARI ALTIN FİYATLARINA NASIL YANSIYOR?
Gedik Yatırım - Yatırım Danışmanı Onurcan Bal aşı haberlerinin piyasalar üzerindeki etkisini A Para'da değerlendirirken altın fiyatları için son dakika değerlendirmelerde bulundu. Bal, aşı haberlerinin piyasalardaki iyimser beklentilerle risk iştahını desteklediğini ifade ederek, "Ancak dünya çapında aşılamaya geçilmesi zaman alacak" dedi.
Uzman isim finansal piyasaların biraz daha önden fiyatlama yaptığını belirterek, "Altın fiyatları 1900 doların üzerinde tutunuyor. Aşı kaynaklı ekstra iyimser havalar kısa vadede altın fiyatları için düzeltmelere neden olabilir ama uzun vadede ons altın tarafında genel beklentiler yukarı yönlü kalmaya devam ediyor" dedi.
Onurcan Bal ayrıca, "Uzun vadede içinde bulunduğumuz ortamın altın fiyatlarını destekliyor. Uzun vadeli yükselişin güç kazanabilmesi için kısa vadede 2000 doların üzerinde kapanışların gerçekleşmesi gerekiyor. Salgın kaynaklı gelişmeler ve aşı çalışmaları altın fiyatlarında belirleyici olmaya devam edecektir" açıklamasını yaptı.
"ALTIN FİYATLARI KADEMELİ DÜŞEBİLİR"
Stratejist Yeliz Karabulut, A Para'da altın fiyatları için kritik değerlendirmelerde bulundu. Karabulut, bundan sonraki süreçte ekonomilerin toparlanması ve ikinci dalga görülmemesi halinde altın fiyatlarında kademli bir düşüş beklediğini belirterek, "Dolar endeksindeki beklediğim hareket altını aşağı çekebilir" dedi.