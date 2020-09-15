Dipten dönüş tamam sıra büyümede

Dünya ekonomisini felç eden pandemi krizinde, hükümetin aldığı önlemler ve kamu bankalarının finansman desteğiyle ikinci çeyrekte en az küçülen ülkelerden olan Türkiye'de, mayısta başlayan dipten dönüş güçlenerek devam ediyor. Sanayi üretimindeki güçlü toparlanma da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, pandemi sonrasında sık sık dile getirdiği 'V' tipi toparlanmanın belirginleştiğine işaret etti. Ciro ve perakende satış endekslerindeki artışla birlikte, ekonomide üçüncü çeyrekte büyümeye geçildiğine yönelik sinyaller netleşti.



ART ARDA 3 AY YÜKSELİŞ

Sanayi üretim endeksi yükselişini art arda üçüncü ayda da sürdürerek salgın öncesindeki seviyesini aştı. Endeks, temmuzda aylık bazda yüzde 8.4 yükselerek 118.7 ile 7 ayın zirvesine çıkarken, yurt içinde ilk vakanın görüldüğü mart ayındaki 112.6 seviyesinin üzerine çıktı. Türkiye'de salgının pik yaptığı nisan ayında 78.6'ya kadar gerileyen mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinde o tarihten bu yana yaşanan artış yüzde 51 oldu.



TÜRKİYE DÜNYADA İLK ÜÇTE

Türkiye, sanayi üretiminde yıllık yüzde 4.4'lük artış performansıyla İrlanda, Norveç ve Çin'in ardından 4'üncü, aylık yüzde 8.4'lük artış performansıyla da Portekiz ve İspanya'nın ardından 3'üncü sıraya yerleşti. Sanayi üretim verisi kapsamında hesaplanan alt sektörlerin hepsinde temmuzda aylık bazda artış kaydedildi. Bu dönemde en fazla artış yüzde 13.2 ile dayanaklı tüketim malları kaleminde görüldü. Bu kalemi yüzde 11.7 ile sermaye malları, yüzde 9.7 ile orta-yüksek teknoloji takip etti.



TOPARLANMA NETLEŞTİ

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. İsmet Demirkol, sanayi üretiminde başlayan toparlanmanın net bir şekilde görüldüğünü söyledi. Endekste görülen yıllık bazdaki yükselişin sanayi üretimindeki olumlu gidiş açısından önemine dikkati çeken Demirkol, "Sanayi üretimindeki toparlanma Türkiye'nin büyümesine de pozitif katkı yapacak" dedi. Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan da sanayi üretiminde artışın dipten toparlanmanın kuvvetli bir şekilde devam ettiğini gösterdiğini vurguladı.



CİRO ENDEKSİ 7 AYIN ZİRVESİNDE

Ekonomideki toparlanma ciro ve perakende satış endekslerine de yansıdı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20.2 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi 241.3 ile 7 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi de temmuzda yıllık bazda yüzde 11.9 arttı.

Bakan Albayrak "İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün!" | Video

BAKAN ALBAYRAK: ÜRETİCİLERİN ELİNE EMEĞİNE SAĞLIK

Sanayi üretimi, perakende satış ve ciro endeksleri ile ilgili olarak sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, temmuzda sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 4.4, perakende satış hacminin de yüzde 11.9 arttığını belirterek, "Ülkenin geleceğine güvenen, inanan tüm üreticilerimizin eline emeğine sağlık" ifadesini kullandı. Albayrak, istikrarın önemine vurgu yaptığı başka bir paylaşımında da şu ifadeleri kullandı: "İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün! Güçlü ekonomimiz ve sağlam finansal altyapımızla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Düsturumuz, katma değerli üretim, istihdam ve ihracata dayalı bir büyüme."



3. ÇEYREKTE BÜYÜME BEKLİYORUZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, temmuzda sanayi üretiminin aylık yüzde 8.4 arttığını belirterek, "Aylık bazda tüm alt kalemler pozitif gerçekleşti. Üretimde küresel ekonomide pozitif ayrışmaya devam ederek, ilk 3'te yerimizi aldık. 3. çeyrekte yüksek büyüme bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

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