Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA - Altın fiyatlarında hareketlilik başladı! 15 Eylül 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

- Altın fiyatlarında hareketlilik başladı! 15 Eylül 2020 , tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar?

hakkındaki hareketliliği yakından takip ediliyor. Haftanın ikinci gününde güncel ve canlı rakamlar araştırılırken uzman yorumları da bu bağlamda önem kazanıyor. Corona virüsü nedeniyle ekonomik olarak olumsuz etkilenmemek adına yatırımcıların ilgi odağı haline gelen altın fiyatları ne kadar? 15 Eylül 2020 , tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar oldu? Son dakika haberinin detayları ile uzman yorumları...

Giriş Tarihi: 15.9.2020 17:58 ABONE OL
SON DAKİKA - Altın fiyatlarında hareketlilik başladı! 15 Eylül 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

İnişli çıkışlı grafiği nedeniyle haftanın her günü merak edilen gelişmeleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yatırımcılar ve kişisel ihtiyaçları doğrultusunda sarı metali kullanan vatandaşların sayısı giderek artıyor. Peki; altın fiyatları ne kadar? 15 Eylül 2020 , tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 15 EYLÜL 2020 SALI

Kapalıçarşı'dan gelen anlık bilgiler eşiğinde altın fiyatlarını görebilir, uzman yorumlarını haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

İşte canlı rakamlar ile son dakika haberinin detayları!

SON DAKİKA - Altın fiyatlarında hareketlilik başladı! 15 Eylül 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 425,45
SATIŞ: 441,91

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.138,00
SATIŞ: 3.154,10

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.115,00
SATIŞ: 3.163,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA - Altın fiyatlarında hareketlilik başladı! 15 Eylül 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.008,31
SATIŞ: 3.066,52

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.523,20
SATIŞ: 1.542,90

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA - Altın fiyatlarında hareketlilik başladı! 15 Eylül 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 764,00
SATIŞ: 772,40

GRAM ALTIN

ALIŞ: 470,26
SATIŞ: 470,33

SON DAKİKA - Altın fiyatlarında hareketlilik başladı! 15 Eylül 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

"ALTIN FİYATLARI İÇİN YÜKSELİŞ TRENDİNİN SONA ERDİĞİNİ SÖYLEMEK ÇOK ZOR"

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, A Para'da yayına katılarak konusunda değerlendirmelerde bulundu. Ergezen, altın fiyatları için temel dinamiklerde bir değişiklik olmadığını savunarak, "Altın fiyatları için yükseliş trendinin sona erdiğini söylemek çok zor" dedi.

SON DAKİKA - Altın fiyatlarında hareketlilik başladı! 15 Eylül 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI İÇİN KRİTİK SEVİYELER NELER?

Ekonomist Belgin Maviş A Para'da hakkında değerlendirmelerde bulundu. Maviş, önümüzdeki hafta altın fiyatlarının 1920-1970 dolar bandında seyrinin muhtemel olduğunu belirterek, "ABD seçimlerine kadar altın fiyatları hem doların seyrine hem de haber akışına duyarlı olacak" dedi.

SON DAKİKA - Altın fiyatlarında hareketlilik başladı! 15 Eylül 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

KORONAVİRÜS AŞISI ÇALIŞMALARI ALTIN FİYATLARINA NASIL YANSIYOR?

Gedik Yatırım - Yatırım Danışmanı Onurcan Bal aşı haberlerinin piyasalar üzerindeki etkisini A Para'da değerlendirirken için değerlendirmelerde bulundu. Bal, aşı haberlerinin piyasalardaki iyimser beklentilerle risk iştahını desteklediğini ifade ederek, "Ancak dünya çapında aşılamaya geçilmesi zaman alacak" dedi.
Uzman isim finansal piyasaların biraz daha önden fiyatlama yaptığını belirterek, "Altın fiyatları 1900 doların üzerinde tutunuyor. Aşı kaynaklı ekstra iyimser havalar kısa vadede altın fiyatları için düzeltmelere neden olabilir ama uzun vadede ons altın tarafında genel beklentiler yukarı yönlü kalmaya devam ediyor" dedi.

Onurcan Bal ayrıca, "Uzun vadede içinde bulunduğumuz ortamın altın fiyatlarını destekliyor. Uzun vadeli yükselişin güç kazanabilmesi için kısa vadede 2000 doların üzerinde kapanışların gerçekleşmesi gerekiyor. Salgın kaynaklı gelişmeler ve aşı çalışmaları altın fiyatlarında belirleyici olmaya devam edecektir" açıklamasını yaptı.

"ALTIN FİYATLARI KADEMELİ DÜŞEBİLİR"

Stratejist Yeliz Karabulut, A Para'da altın fiyatları için kritik değerlendirmelerde bulundu. Karabulut, bundan sonraki süreçte ekonomilerin toparlanması ve ikinci dalga görülmemesi halinde altın fiyatlarında kademli bir düşüş beklediğini belirterek, "Dolar endeksindeki beklediğim hareket altını aşağı çekebilir" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA - Altın fiyatlarında hareketlilik başladı! 15 Eylül 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA