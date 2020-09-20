Altın fiyatları son dakika | 20 Eylül 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları son dakika haberleri ile canlı rakamlar ve uzman yorumları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların ilgisini çeken bu durum corona virüsü nedeniyle ekonominin merkezinde yer alırken araştırmalar da bu yönde hızlandı. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu? 20 Eylül 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları son dakika haberinin detayları ile canlı rakamlara haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 430,16
SATIŞ: 446,80
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.172,70
SATIŞ: 3.189,10
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.153,00
SATIŞ: 3.200,00
CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.043,49
SATIŞ: 3.102,37
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.540,00
SATIŞ: 1.560,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 772,40
SATIŞ: 780,90
GRAM ALTIN
ALIŞ: 473,72
SATIŞ: 473,93
"ALTIN FİYATLARI İÇİN YÜKSELİŞ TRENDİNİN SONA ERDİĞİNİ SÖYLEMEK ÇOK ZOR"
Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, A Para'da yayına katılarak altın fiyatları konusunda değerlendirmelerde bulundu. Ergezen, altın fiyatları için temel dinamiklerde bir değişiklik olmadığını savunarak, "Altın fiyatları için yükseliş trendinin sona erdiğini söylemek çok zor" dedi.
ALTIN FİYATLARI İÇİN KRİTİK SEVİYELER NELER?
Ekonomist Belgin Maviş A Para'da altın fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Maviş, önümüzdeki hafta altın fiyatlarının 1920-1970 dolar bandında seyrinin muhtemel olduğunu belirterek, "ABD seçimlerine kadar altın fiyatları hem doların seyrine hem de haber akışına duyarlı olacak" dedi.
"ALTIN FİYATLARI KADEMELİ DÜŞEBİLİR"
Stratejist Yeliz Karabulut, A Para'da altın fiyatları için kritik değerlendirmelerde bulundu. Karabulut, bundan sonraki süreçte ekonomilerin toparlanması ve ikinci dalga görülmemesi halinde altın fiyatlarında kademli bir düşüş beklediğini belirterek, "Dolar endeksindeki beklediğim hareket altını aşağı çekebilir" dedi.