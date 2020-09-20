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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları son dakika | 20 Eylül 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

| 20 Eylül 2020 bugün , tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar?

gelişmeleri vatandaşların gündeminde yer alırken corona vaka sayısındaki artış nedeniyle yatırım aracı olarak kullanılmaya devam ediyor. Öte yandan kişisel ihtiyaçları doğrultusunda kullananlar da paralel olarak artarken canlı rakamlar ile uzman yorumları da bu noktada önem kazanıyor. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu? 20 Eylül 2020 bugün , tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar? İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 20.9.2020 18:51 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika | 20 Eylül 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

haberleri ile canlı rakamlar ve uzman yorumları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların ilgisini çeken bu durum corona virüsü nedeniyle ekonominin merkezinde yer alırken araştırmalar da bu yönde hızlandı. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu? 20 Eylül 2020 bugün , tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 20 EYLÜL 2020 PAZAR

Altın fiyatları son dakika haberinin detayları ile canlı rakamlara haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

Altın fiyatları son dakika | 20 Eylül 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 430,16
SATIŞ: 446,80

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.172,70
SATIŞ: 3.189,10

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.153,00
SATIŞ: 3.200,00

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Altın fiyatları son dakika | 20 Eylül 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.043,49
SATIŞ: 3.102,37

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.540,00
SATIŞ: 1.560,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları son dakika | 20 Eylül 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 772,40
SATIŞ: 780,90

GRAM ALTIN

ALIŞ: 473,72
SATIŞ: 473,93


Altın fiyatları son dakika | 20 Eylül 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

"ALTIN FİYATLARI İÇİN YÜKSELİŞ TRENDİNİN SONA ERDİĞİNİ SÖYLEMEK ÇOK ZOR"

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, A Para'da yayına katılarak konusunda değerlendirmelerde bulundu. Ergezen, altın fiyatları için temel dinamiklerde bir değişiklik olmadığını savunarak, "Altın fiyatları için yükseliş trendinin sona erdiğini söylemek çok zor" dedi.

Altın fiyatları son dakika | 20 Eylül 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI İÇİN KRİTİK SEVİYELER NELER?

Ekonomist Belgin Maviş A Para'da hakkında değerlendirmelerde bulundu. Maviş, önümüzdeki hafta altın fiyatlarının 1920-1970 dolar bandında seyrinin muhtemel olduğunu belirterek, "ABD seçimlerine kadar altın fiyatları hem doların seyrine hem de haber akışına duyarlı olacak" dedi.

Altın fiyatları son dakika | 20 Eylül 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

"ALTIN FİYATLARI KADEMELİ DÜŞEBİLİR"

Stratejist Yeliz Karabulut, A Para'da için kritik değerlendirmelerde bulundu. Karabulut, bundan sonraki süreçte ekonomilerin toparlanması ve ikinci dalga görülmemesi halinde altın fiyatlarında kademli bir düşüş beklediğini belirterek, "Dolar endeksindeki beklediğim hareket altını aşağı çekebilir" dedi.

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Altın fiyatları son dakika | 20 Eylül 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
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