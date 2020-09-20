Altın fiyatları SON DAKİKA hareketliliği: 20 Eylül 2020 Bugün Gram, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı ve uzman yorumları!

Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan gelen altın fiyatları son dakika haberleri merak ediliyor. Haftanın yedinci gününde küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar canlı ve güncel rakamları merak ederken uzman yorumlarını da araştırıyor. En son gram 473 lira seviyesinde işlem görürken çeyrek altın fiyatı da kapanışta 778 lira seviyesiyle haftayı tamamladı. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 20 Eylül bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı ve uzman yorumları
Piyasaları yakından takip edenlerin gündeminde altın fiyatları canlı ve uzman yorumları yer alıyor. Sabahın ilk saatlerinde altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt arayanların sayısı ise bir hayli fazla. Haberimizde, Kapalıçarşı'dan gelen anlık bilgiler eşiğinde altın fiyatlarını görebilir, canlı ve uzman yorumlarını haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.
Kuyumcularda en çok ilgiyi göre gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatındaki son durum şöyle;
Alış: 3.172,70
Satış: 3.189,10
Alış: 3.153,00
Satış: 3.200,00
GRAM ALTIN
Alış: 473,72
Satış: 473,93
Alış: 1.540,00
Satış: 1.560,00
Alış: 772,40
Satış: 780,90
Alış: 3.043,49
Satış: 3.102,37
Alış: 1.540,00
Satış: 1.560,00
Alış: 772,40
Satış: 780,90
Alış: 3.043,49
Satış: 3.102,37
Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, A Para'da yayına katılarak altın fiyatları konusunda değerlendirmelerde bulundu. Ergezen, altın fiyatları için temel dinamiklerde bir değişiklik olmadığını savunarak, "Altın fiyatları için yükseliş trendinin sona erdiğini söylemek çok zor" dedi.
Ekonomist Belgin Maviş A Para'da altın fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Maviş, önümüzdeki hafta altın fiyatlarının 1920-1970 dolar bandında seyrinin muhtemel olduğunu belirterek, "ABD seçimlerine kadar altın fiyatları hem doların seyrine hem de haber akışına duyarlı olacak" dedi.
Stratejist Yeliz Karabulut, A Para'da altın fiyatları için kritik değerlendirmelerde bulundu. Karabulut, bundan sonraki süreçte ekonomilerin toparlanması ve ikinci dalga görülmemesi halinde altın fiyatlarında kademli bir düşüş beklediğini belirterek, "Dolar endeksindeki beklediğim hareket altını aşağı çekebilir" dedi.