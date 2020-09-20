Altın fiyatları SON DAKİKA hareketliliği: 20 Eylül 2020 Bugün Gram, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı ve uzman yorumları!

Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan gelen altın fiyatları son dakika haberleri merak ediliyor. Haftanın yedinci gününde küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar canlı ve güncel rakamları merak ederken uzman yorumlarını da araştırıyor. En son gram 473 lira seviyesinde işlem görürken çeyrek altın fiyatı da kapanışta 778 lira seviyesiyle haftayı tamamladı. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 20 Eylül bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı ve uzman yorumları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 20 EYLÜL 2020

Piyasaları yakından takip edenlerin gündeminde altın fiyatları canlı ve uzman yorumları yer alıyor. Sabahın ilk saatlerinde altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt arayanların sayısı ise bir hayli fazla. Haberimizde, Kapalıçarşı'dan gelen anlık bilgiler eşiğinde altın fiyatlarını görebilir, canlı ve uzman yorumlarını haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

20 EYLÜL GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Kuyumcularda en çok ilgiyi göre gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatındaki son durum şöyle;