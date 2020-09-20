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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları SON DAKİKA hareketliliği: 20 Eylül 2020 Bugün Gram, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı ve uzman yorumları!

fiyatları SON DAKİKA hareketliliği: 20 Eylül 2020 Bugün Gram, yarım, tam, ve çeyrek ne kadar oldu? Canlı ve uzman yorumları!

fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın yedinci gününde yakından takip ediliyor. Canlı ve uzman yorumları vatandaşların gündeminde yer alırken dolardaki ani yükseliş sebebiyle sarı metale yoğun ilgi sürüyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar yatırımlarını bu yönde yaparken ilk olarak güncel ve canlı rakamlara bakmadan kuyumcuların yolunu tutulmuyor. Buna göre; 20 Eylül 2020 Bugün Tam, , yarım, çeyrek ve gram ne kadar oldu? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte son dakika haberinin ayrıntıları

Giriş Tarihi: 20.9.2020 10:02 Son Güncelleme: 20.9.2020 10:02 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika: 20 Eylül 2020 Bugün Gram, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı ve uzman yorumları

Piyasaların kalbinin attığı 'dan gelen fiyatları son dakika haberleri merak ediliyor. Haftanın yedinci gününde küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar canlı ve güncel rakamları merak ederken uzman yorumlarını da araştırıyor. En son gram 473 lira seviyesinde işlem görürken fiyatı da kapanışta 778 lira seviyesiyle haftayı tamamladı. Peki bugün ne kadar? İşte 20 Eylül bugün , tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek oldu? İşte canlı ve uzman yorumları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 20 EYLÜL 2020

Piyasaları yakından takip edenlerin gündeminde altın fiyatları canlı ve uzman yorumları yer alıyor. Sabahın ilk saatlerinde altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt arayanların sayısı ise bir hayli fazla. Haberimizde, Kapalıçarşı'dan gelen anlık bilgiler eşiğinde altın fiyatlarını görebilir, canlı ve uzman yorumlarını haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

20 EYLÜL GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Kuyumcularda en çok ilgiyi göre gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatındaki son durum şöyle;

Altın fiyatları son dakika: 20 Eylül 2020 Bugün Gram, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı ve uzman yorumları

ATA ALTIN

Alış: 3.172,70

Satış: 3.189,10

ATA ALTIN CANLI

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.153,00

Satış: 3.200,00

CUMHURİYET ALTIN CANLI

GRAM

Alış: 473,72

Satış: 473,93

GRAM ALTIN CANLI

YARIM ALTIN

Alış: 1.540,00

Satış: 1.560,00

YARIM ALTIN CANLI

ÇEYREK ALTIN

Alış: 772,40

Satış: 780,90

ÇEYREK ALTIN CANLI

TAM ALTIN

Alış: 3.043,49

Satış: 3.102,37

TAM ALTIN CANLI

Altın fiyatları son dakika: 20 Eylül 2020 Bugün Gram, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı ve uzman yorumları

YARIM ALTIN

Alış: 1.540,00

Satış: 1.560,00

YARIM ALTIN CANLI

ÇEYREK ALTIN

Alış: 772,40

Satış: 780,90

ÇEYREK ALTIN CANLI

TAM ALTIN

Alış: 3.043,49

Satış: 3.102,37

TAM ALTIN CANLI

"ALTIN FİYATLARI İÇİN YÜKSELİŞ TRENDİNİN SONA ERDİĞİNİ SÖYLEMEK ÇOK ZOR"

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, A Para'da yayına katılarak fiyatları konusunda değerlendirmelerde bulundu. Ergezen, için temel dinamiklerde bir değişiklik olmadığını savunarak, "Altın fiyatları için yükseliş trendinin sona erdiğini söylemek çok zor" dedi.

ALTIN FİYATLARI İÇİN KRİTİK SEVİYELER NELER?

Ekonomist Belgin Maviş A Para'da altın fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Maviş, önümüzdeki hafta altın fiyatlarının 1920-1970 dolar bandında seyrinin muhtemel olduğunu belirterek, "ABD seçimlerine kadar altın fiyatları hem doların seyrine hem de haber akışına duyarlı olacak" dedi.

"ALTIN FİYATLARI KADEMELİ DÜŞEBİLİR"

Stratejist Yeliz Karabulut, A Para'da altın fiyatları için kritik değerlendirmelerde bulundu. Karabulut, bundan sonraki süreçte ekonomilerin toparlanması ve ikinci dalga görülmemesi halinde altın fiyatlarında kademli bir düşüş beklediğini belirterek, "Dolar endeksindeki beklediğim hareket altını aşağı çekebilir" dedi.

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Altın fiyatları SON DAKİKA hareketliliği: 20 Eylül 2020 Bugün Gram, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı ve uzman yorumları!
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