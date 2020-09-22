Türkiye tarımda Avrupa’da ikinci sırada

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bırakarak tarımda sağladığı büyüme oranıyla ikinci sırayı elde ettiğini söyledi. Sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Bakan Albayrak, "Hedefimiz, dünyada ve Avrupa'da lider ülkeler arasında yer almak. Bu başarıyı elde etmemiz için çaba gösteren, emek veren tüm üreticilerimizi kutluyorum" dedi.Bakan Albayrak'ın paylaştığı grafiğe göre, 2003-2019 yılları arasında Slovakya tarımda ortalama yüzde 7.89 ile en fazla büyüyen ülke olurken, Türkiye yüzde 3.03 ile ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada yüzde 2.83 ortalama büyüme ile Norveç bulunuyor. 2003-2019 yılları arasında tarımda en fazla küçülen ülke ise ortalama yüzde 2.44 ile Belçika oldu. Bu dönemde en fazla küçülen ikinci ülke yüzde 1.16 ile Bulgaristan oldu.