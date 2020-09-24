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Alış satış ile haberi: 24 Eylül bugün , tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar oldu?

hareketliliği yakından takip ediliyor. Hem sabahları hem gün içerisinde küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların ilgi odağı olan sarı metale yönelik araştırmalar artmaya başladı. Özellikle inişli çıkışlı grafiği nedeniyle canlı rakamların önem kazandığı altın fiyatları ne kadar oldu? 24 Eylül bugün , tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar? İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 24.9.2020 16:07 ABONE OL
Alış satış altın fiyatları ile son dakika haberi: 24 Eylül bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Corona virüsü salgınının ilk dönemlerinde oldukça yüksek bir grafik çizen gelişmeleri vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Bugünkü alış satış fiyatları dengesine bakıldığında önemli bir düşüş görülmekte. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu? 24 Eylül bugün , tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 24 EYLÜL PERŞEMBE 2020

Altın fiyatlarındaki sert düşüş nedeniyle araştırmalar başladı. Canlı ve güncel rakamlar vatandaşların gündeminde yer alıyor. Haberimizin içerisinden altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile canlı rakamlara ulaşabilirsiniz.

Alış satış altın fiyatları ile son dakika haberi: 24 Eylül bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 413,21
SATIŞ: 429,19

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.047,70
SATIŞ: 3.066,60

ATA ALTIN FİYATI

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.050,00
SATIŞ: 3.080,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış satış altın fiyatları ile son dakika haberi: 24 Eylül bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.927,39
SATIŞ: 2.987,16

TAM ALTIN FİYATI

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.479,50
SATIŞ: 1.500,20

YARIM ALTIN FİYATI

Alış satış altın fiyatları ile son dakika haberi: 24 Eylül bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 742,00
SATIŞ: 751,00

ÇEYREK ALTIN FİYATI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 454,94
SATIŞ: 455,04

GRAM ALTIN FİYATI

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Alış satış altın fiyatları ile son dakika haberi: 24 Eylül bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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