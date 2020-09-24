Alış satış altın fiyatları ile son dakika haberi: 24 Eylül bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Corona virüsü salgınının ilk dönemlerinde oldukça yüksek bir grafik çizen altın fiyatları son dakika gelişmeleri vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Bugünkü alış satış fiyatları dengesine bakıldığında önemli bir düşüş görülmekte. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu? 24 Eylül bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatlarındaki sert düşüş nedeniyle araştırmalar başladı. Canlı ve güncel rakamlar vatandaşların gündeminde yer alıyor. Haberimizin içerisinden altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile canlı rakamlara ulaşabilirsiniz.
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 413,21
SATIŞ: 429,19
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.047,70
SATIŞ: 3.066,60
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.050,00
SATIŞ: 3.080,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.927,39
SATIŞ: 2.987,16
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.479,50
SATIŞ: 1.500,20
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 742,00
SATIŞ: 751,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 454,94
SATIŞ: 455,04