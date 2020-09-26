Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları son dakika haberi: 26 Eylül Cumartesi 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

haberi: 26 Eylül Cumartesi , cumhuriyet, tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar oldu?

İnişli çıkışlı grafiği nedeniyle haberleri yakından takip ediliyor. Corona virüsü nedeniyle alış ve satış fiyatlarındaki dalgalanmalar dikkat çekerken yatırımcılar ise araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu? 26 Eylül bugün , tam, yarım, gram ve fiyatları ile son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 26.9.2020 11:41 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika haberi: 26 Eylül Cumartesi 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ile ilgili haberleri sabah saatlerinden itibaren vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından ilgiyle takip edilirken aynı zamanda ekonominin merkezinde de yer alıyor. Corona virüsü nedeniyle dalgalı bir grafiğe sahip olan altın fiyatları ne kadar oldu? 26 Eylül bugün , tam, yarım, gram ve fiyatları ile canlı rakamlar ve son dakika haberinin detayları burada!

ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ DAHA DA ARTAR MI?

Altın fiyatları düşer mi daha da artar mı sorusunun yanıtı araştırılırken Eylül ayının sonlarına doğru dalgalı grafik çizen altın fiyatları haberinin detayları burada...

Altın fiyatları son dakika haberi: 26 Eylül Cumartesi 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 415,92
SATIŞ: 432,01

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.067,70
SATIŞ: 3.092,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.052,00
SATIŞ: 3.098,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları son dakika haberi: 26 Eylül Cumartesi 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.943,62
SATIŞ: 3.001,78

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.489,00
SATIŞ: 1.511,40

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları son dakika haberi: 26 Eylül Cumartesi 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 746,80
SATIŞ: 756,60

GRAM ALTIN

ALIŞ: 458,30
SATIŞ: 458,49

ARKADAŞINA GÖNDER
Altın fiyatları son dakika haberi: 26 Eylül Cumartesi 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA