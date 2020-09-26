Altın fiyatları son dakika haberi: 26 Eylül Cumartesi 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri sabah saatlerinden itibaren vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından ilgiyle takip edilirken aynı zamanda ekonominin merkezinde de yer alıyor. Corona virüsü nedeniyle dalgalı bir grafiğe sahip olan altın fiyatları ne kadar oldu? 26 Eylül bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ile canlı rakamlar ve son dakika haberinin detayları burada!

ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ DAHA DA ARTAR MI?

Altın fiyatları düşer mi daha da artar mı sorusunun yanıtı araştırılırken Eylül ayının sonlarına doğru dalgalı grafik çizen altın fiyatları haberinin detayları burada...