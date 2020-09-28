Canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika | 28 Eylül 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

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Canlı rakamlar ile | 28 Eylül 2020 bugün , tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar?

haberleri haftanın ilk iş günü ve sabah saatlerinde araştırılmaya başlandı. Haftanın ilk gününe hareketli başlayan sarı metal, bilindiği üzere corona virüsü pandemisi nedeniyle inişli çıkışlı bir grafiğe sahip. Peki; altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 28 Eylül 2020 bugün , tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar? İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 28.9.2020 07:06 Son Güncelleme: 28.9.2020 07:07 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika | 28 Eylül 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

haberi... Canlı rakamlar ile sabah saatlerinden itibaren araştırılan konular arasında yerini aldı. Özellikle değişen grafiği nedeniyle sıkça internet üzerinden sorgulatılan konular arasında yer alması, ekonominin merkezi haline getirirken yatırımcıların ilgi odağı haline de geldi. Bu doğrultuda; altın fiyatları ne kadar oldu? , tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 28 EYLÜL 2020 PAZARTESİ

Altın fiyatları haftaya yükselişte başlarken internet üzerinden de sorgulamalar arttı. Haberimizin içerisinden güncel ve canlı altın fiyatları son dakika gelişmelerine ulaşabilir, detayları öğrenebilirsiniz.

Altın fiyatları son dakika | 28 Eylül 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 417,95
SATIŞ: 434,11

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.082,60
SATIŞ: 3.095,90

ATA ALTIN FİYATI

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.060,00
SATIŞ: 3.105,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Altın fiyatları son dakika | 28 Eylül 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.953,25
SATIŞ: 3.010,02

TAM ALTIN FİYATI

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.496,60
SATIŞ: 1.513,50

YARIM ALTIN FİYATI

Altın fiyatları son dakika | 28 Eylül 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 750,60
SATIŞ: 757,70

ÇEYREK ALTIN FİYATI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 459,20
SATIŞ: 459,29

GRAM ALTIN FİYATI

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Canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika | 28 Eylül 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
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