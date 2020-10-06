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: 6 Ekim 2020 , tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Haftanın ikinci iş gününde sabah saatleri itibarıyla haberleri araştırılmaya başlandı. Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamlar corona virüsü nedeniyle ekstra önem kazanırken yatırımcıların da ilgi odağı haline geldi. Özellikle inişli çıkışlı grafiği nedeniyle sık sık araştırılan altın fiyatları ne kadar? 6 Ekim 2020 , tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 6.10.2020 07:06 Son Güncelleme: 6.10.2020 07:06 ABONE OL
Canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika: 6 Ekim 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

haberleri yakından takip edilirken değişen grafiği nedeniyle özellikle sarı metal, yatırımcıların ilgi odağı haline geldi. alış fiyatı bugün 429,01 TL'den işlem görürken satış fiyatı ise 445,60 TL olarak belirlendi. Canlı ve güncel rakamlar ise bu noktada önem kazanıyor. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu? 6 Ekim 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 6 EKİM 2020 SALI

Altın fiyatları günün her saati araştırılan konular arasında yer alırken corona pandemisi nedeniyle canlı ve güncel rakamlar da merak ediliyor. Bu bağlamda; haberimizin içerisinden altın fiyatları son dakika haberlerine ulaşabilir, canlı rakamları görebilirsiniz.

Canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika: 6 Ekim 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 428,96
SATIŞ: 445,54

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.161,50
SATIŞ: 3.183,50

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.151,00
SATIŞ: 3.198,00

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Canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika: 6 Ekim 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.046,44
SATIŞ: 3.106,90

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.542,70
SATIŞ: 1.557,20

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika: 6 Ekim 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 476,34
SATIŞ: 476,44

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 772,60
SATIŞ: 779,60

Türkiye İş Bankası Aynur İlhan- Kurucu Ortak, Psikolog
Türkiye İş Bankası Aynur İlhan- Kurucu Ortak, Psikolog
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Altın fiyatları son dakika: 6 Ekim 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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