Altın fiyatları son dakika: 6 Ekim 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika haberleri yakından takip edilirken değişen grafiği nedeniyle özellikle sarı metal, yatırımcıların ilgi odağı haline geldi. 22 ayar bilezik alış fiyatı bugün 429,01 TL'den işlem görürken satış fiyatı ise 445,60 TL olarak belirlendi. Canlı ve güncel rakamlar ise bu noktada önem kazanıyor. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu? 6 Ekim 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 6 EKİM 2020 SALI

Altın fiyatları günün her saati araştırılan konular arasında yer alırken corona pandemisi nedeniyle canlı ve güncel rakamlar da merak ediliyor. Bu bağlamda; haberimizin içerisinden altın fiyatları son dakika haberlerine ulaşabilir, canlı rakamları görebilirsiniz.