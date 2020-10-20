SON DAKİKA! 21 Ekim'de faaliyet geçiyor... Türkiye merkez haline gelecek!

Boşça, Türk enerji sektöründe yabancı yatırım oranının yüksek olduğunu anımsatarak şöyle devam etti:

"Bunun yanı sıra ülkemizde uluslararası yatırımlara da ihtiyaç var. Dünyada enerji hukuku alanında tecrübe kazanmış isimlerden oluşan EDAC'ın, yerli ve uluslararası yatırımcıların hukuki açıdan güven ve istikrar arayışına daha hızlı cevap vereceğini düşünüyoruz. Ayrıca, Türkiye bölgesinde bir enerji merkezi olmayı hedefliyor. Bununla ilgili önemli çalışmalar da yapılıyor. Bu çalışmaların yanı sıra uyuşmazlıkların çözümlenmesi için bağımsız ve tarafsız bir tahkim merkezinin kurulması Türkiye'nin enerji merkezi olma hedefini güçlendirecektir çünkü merkez olmak sadece enerji ticaretinin yapıldığı bir yer değil o ticaretten kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümlenmesini de gerektiriyor. Bu açıdan dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyan EDAC, Türkiye'nin enerjide merkez olma iddiasını da güçlendirecektir."

Tahkim merkezinin bir kurum veya ülkeden bağımsız isimlerden oluşmasının tercih sebebi olacağını ifade eden Boşça, bu durumun, tarafların uyuşmazlığının çözümü noktasında önemli bir garantörlük sağlayacağını belirtti.

Boşça, tahkim kurallarının EDAC tarafından belirlendiğini dile getirerek "Enerji uyuşmazlıklarının çözümü noktasında teknik konular oldukça fazla. Bunların çözümü için bazı esnek kuralların olması gerekiyor. Bu açıdan EDAC kurallarının her iki tarafın menfaatine uygun ve en adil çözüme kavuşması için hızlı yargılama imkanı sağlayan kurallar olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

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