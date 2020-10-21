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'de yayınlandı! O ürünlerde gümrük vergisi sıfırlandı!

Bazı hububat ürünlerinin ithalatında uygulanan gümrük vergisi 'a kadar sıfırlandı.

Giriş Tarihi: 21.10.2020 09:24 Son Güncelleme: 21.10.2020 09:29 ABONE OL
Resmi Gazete'de yayınlandı! O ürünlerde gümrük vergisi sıfırlandı!

Bazı hububat ürünlerinin ithalatında uygulanan gümrük vergisi 31 Aralık'a kadar sıfırlandı.

Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, daha önce ülke ve ülke gruplarına bağlı olarak, kapsam dahilindeki makarnalık durum buğday, adi buğday, kızıl buğday, mahlut, beyaz arpa, matlık arpa ve mısır ithalatında uygulanan gümrük vergisi 31 Aralık'a kadar sıfırlandı. Karar, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

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Resmi Gazete'de yayınlandı! O ürünlerde gümrük vergisi sıfırlandı!
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