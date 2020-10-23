Akdeniz’de Selçuklu-1 kuyusundan ümitliyiz

Türkiye 2023'e doğru ilerlerken enerjide yaptığı keşiflerle de uluslararası kamuoyunda dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu alanda yapılan son çalışmaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, SABAH Gazetesi ve A Para tarafından düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi'nde anlattı. Zirveye video konferans aracılığıyla katılan Bakan Dönmez, enerjide bağımsızlığa giden her süreci çok önemli bulduklarını belirterek, "Son 2 yıldır Doğu Akdeniz'de, bir yıldır da Karadeniz'de sismik çalışmalar yürütüyoruz. İlk müjdeyi Karadeniz'de keşifteki gazın 405 milyar metreküpe çıktığını açıkladık. Çalışmalarımız devam ediyor. Orada 40 sondaj planlıyoruz. 2-3 tespit kuyusu planladık. Enerjide sessiz bir devrim gerçekleştirdik. Karadeniz'deki doğal gaz Türkiye'deki konutların ihtiyacını 25 yıl karşılayacak" dedi. Dönmez, keşif çalışmalarının yanı sıra gazın kullanımı için BOTAŞ ile ulusal etüt çalışmalarına başladıklarını anlattı. Bakan Dönmez, gazın son tüketiciye ulaşması için 3 yıllık bir çalışma sürecinin olacağını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den 3. Türkiye 2023 Zirvesi'nde önemli açıklamalar | Video

AKDENİZ'DE KARARLIYIZ

"Akdeniz'deki çalışmalarımızı yürütmeye kararlıyız" diyen Bakan Dönmez, Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarında 2 yılı geride bıraktıklarını ifade etti. Bakan Dönmez, "8 derin deniz araştırması yaptık. Henüz sonuç alamadık ama her keşif oradaki sürece dair veri veriyor. Selçuklu-1 kuyusundan ümitliyiz. Bu kuyu çevresinde yoğunlaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan Dönmez, Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis'in çalışmalarına devam ettiğini anlattarak, "2 ay daha çalışacağız. Sismik programın yarısındayız. 3 boyutlu sismik çalışmalar yapacağız sonra da arama fazının üçüncü boyutuna geçeceğiz" dedi.



YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI 4 KAT ARTTI

Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik çalışmalara dair de bilgi veren Bakan Dönmez, "Özel sektörden bu alana ciddi bir ilgi var. 2002'de 12 bin megavat olan kurulu gücümüz 47 bine çıktı. Yani 4 kat arttı. Geçen yıl sadece yenilenebilir enerji kaynaklarından ürettiğimiz elektrik toplam tüketimin yüzde 49'unu karşılıyor. Kömür gibi kaynaklardan elde edilen elektrik üretimini de eklediğimizde bu oran yüzde 60'ı buluyor" dedi. Halihazırda 7 bin megavatlık inşaatı devam eden projelerin olduğunu anlatan Dönmez, "Bunların hepsi hemen bitmez ama 6 aya kadar bunun yarısı devreye girer" ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar 3. Türkiye 2023 Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu | Video

BORON BULAŞIK DETERJANI GELİYOR

Borda dünya rezervinin yüzde 75'inin Türkiye'de olduğunu aktaran Dönmez, dünya pazarının yüzde 50'sinin de kontrolünü Türkiye'nin sağladığını kaydetti. Borun perakende sektöründe de kullanıldığını aktaran Dönmez, "Boron'a halkımızın çok güçlü bir ilgisi oldu. Sahadan bize sadece çamaşır için değil bulaşık deterjanı için de talep geldi. Bu kapsamda Ar-Ge çalışmasında da sona gelindi. Önümüzdeki aylarda Boron'un bulaşık ürününü de tüketicilerle buluşturacağız" dedi.



SABİT FİYATLARLA GİTMEK DOĞRU DEĞİL

Yenilenebilir teknolojilerde hem verimlilik artışı hem de maliyetleri azaltma dikkate alındığında sabit fiyatlarla gitmenin doğru olmadığını kaydeden Dönmez, "Yatırımcı haklarını da dikkate alarak günün şartlarına göre fiyatlarda güncelleme olacak. Bu yıl YEKDEM mekanizmasına giriş tarihi belirlenecek" dedi.



ENERJİDE BAĞIMLILIK KADER DEĞİLDİR

Türkiye 2023 Zirvesi'nde Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun moderatörlüğünde Milli Enerji Paneli gerçekleştirildi. Zirvede konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerjide 18 yılda büyük bir dönüşüm yaşadığını belirtti. AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'de enerji piyasasının serbestleşmesine dönük bir hedefinin olduğunu belirten Bayraktar, bunun da çıkarılan yasalarla gerçekleştirildiğini söyledi. Bayraktar, "Bu değişimle özel sektör bugüne kadar 60 milyar dolarlık yatırım yaptı. Türkiye'nin enerji devi diğer ülkelere göre 2002'den beri enerji talebi 3 kat artarken yapılan dönüşümlerle bu talep karşılandı" dedi. Türkiye'de enerjinin seyrinin 2015'ten sonra da 2.0 durumuna geldiğini söyleyen Bayraktar, şöyle konuştu: "Yenilenebilir enerji ve sondaj faaliyetleriyle enerjide bağımlılığımız azaldı. Mayısta enerjinin yüzde 90'ı yenilenebilir kaynaklardan üretildi. Bu yenilenebilir ekipmanların da yerli ve milli olması kararlaştırıldı. Bunu azaltmak için kurallar getirildi." Bayraktar, nükleer enerji santralinde de ilk reaktörün 2023'te, ikincisinin de 2024'te üretime geçeceğini söyledi.



DESTEK VERMEYE HAZIRIZ

Panele katılan SOCAR Türkiye CEO'su Zaur Gahramanov, bu yıl sonunda Türkiye'ye büyük bir yatırım kararı alacaklarını söyledi. Gahramanov, "2 milyar dolarlık yatırım Türkiye'nin petrokimya hammaddesi ithalatını yüzde 50 azaltacak. Biz gazda rekabetçi fiyat vermeye hazırız. Ayrıca Sakarya sahasındaki gazın çıkarılması konusunda ne lazımsa verebiliriz" diye konuştu. Enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sağladıklarını söyleyen Total & M Oil Genel Müdürü Yüksel Yılmaz da Oyak Grubu'nun enerjide dışa bağımlılığının azaltılması için projeler geliştirdiklerini aktardı. Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli ise 1 Eylül'de kurulan Türkiye Sigorta'nın ilk kestiği poliçenin Tuna-1 kuyusu olduğunu söyledi. Benli, "Yeni müjdeler geldikçe buraları da sigortalamayı hedefliyoruz" dedi.

DEİK Enerji İş Konseyi Başkanı Haluk Kalyoncu'dan Türkiye 2023 Zirvesi'nde önemli açıklamalar | Video

15 MİLYAR EUROLUK PASTA

DEİK Enerji İş Konseyi Başkanı Haluk Kalyoncu, "Avrupa Birliği tarafından yenilenebilir enerji yatırımlarında kullanmak üzere hazırlanan 15 milyar euroluk fondan Türk özel sektörünün de pay alması için çalışıyoruz. Bunun için proje üretilmesi gerekiyor. Biz de özel sektöre yardımcı oluyoruz" dedi. Ankara'da yenilenebilir enerji alanında yatırımını yaptıkları fabrikayla ilgili de bilgi veren Kalyoncu, "Bu yatırım Cumhurbaşkanının bu alanda gerekli parçaların yerli olarak üretilmesi direktifi üzerine hayata geçti. Dünyada sadece Çin'in ürettiği ingotu üretmeyi başardık" diye konuştu.

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