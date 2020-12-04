Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'sahte hesap' açıklaması geldi. Bakanlık, sosyal medyada sahte hesaplar üzerinden bazı görseller kullanılarak, Bakan Lütfi Elvan ve bakanlığa aitmiş gibi açıklamalar yapanlar hakkında hukuki işlem başlatıldığını duyurdu.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, sosyal medyada sahte hesaplar üzerinden bazı görseller kullanılarak, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve bakanlığa aitmiş gibi açıklamalar paylaşıldığı belirtildi. Söz konusu görsellerin kamuoyunu yanıltmaya ve vatandaşları mağdur etmeye yönelik paylaşımlardan ibaret olduğu belirtilerek, "Sayın Bakanımızın banka ATM'leri ile ilgili herhangi bir açıklaması söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için resmi kanallar ve hesaplar dışındaki paylaşımları dikkate almaması önem taşımaktadır. Ayrıca söz konusu paylaşımları yapanlar hakkında hukuki işlemler başlatılmıştır" denildi.

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