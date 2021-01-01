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’dan güncel ve canlı : 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları 1 Ocak bugün ne kadar?

ile ilgili haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 1 yıldır hareketli bir grafik içerisinde olan altın, Ağustos ayında zirve rakamlarını görmüş, bu yükselişini Kasım ayına kadar kademeli olarak sürdürmüştü. Sonrasında gelen ABD seçimleri ve olumlu yöndeki aşı haberleri altın fiyatları üzerindeki düşüşün en büyük etkenleri olmuştu. Yeni yıl ile birlikte altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik yatırımcısından birikimcisine pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 1 Ocak ’dan gelen güncel bilgiler ışığında gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları…

Giriş Tarihi: 1.1.2021 07:33 ABONE OL
Kapalıçarşı’dan SON DAKİKA güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları 1 Ocak bugün ne kadar?

Kapalıçarşı'dan altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Koronavirüs salgını, altın fiyatları üzerindeki artışın en büyük etkeni oldu. Bu süreçte sert bir yükseliş yaşayan altın, Kasım ayıyla birlikte düşüş eğilimine geçti. Yatırımcılar bu kapsamda altınlarını değerlendirmek üzere canlı ve güncel rakamlar üzerindeki iniş ve çıkışları anlık olarak takip ediyor. Peki, 1 Ocak 2020 bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte canlı ve güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARINDA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR!

Yılın ilk gününde altın fiyatları binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Peki, 1 Ocak altın fiyatları bugün ne kadar?

İşte güncel ve canlı altın fiyatları;

ATA ALTIN

Alış: 3.026,70

Satış: 3.052,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.004,00

Satış: 3.049,00

GRAM ALTIN

Alış: 452,85

Satış: 452,98

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

YARIM ALTIN

Alış: 1.473,70

Satış: 1.496,30

ÇEYREK ALTIN

Alış: 736,80

Satış: 750,40

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

TAM ALTIN

Alış: 2.898,12

Satış: 2.957,40

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 410,36

Satış: 426,23

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Kapalıçarşı’dan SON DAKİKA güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları 1 Ocak bugün ne kadar?
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