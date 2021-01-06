Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! Hafta ortasında gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Kapalıçarşı fiyatları

Altın fiyatları, hafta ortasında merak konusu oldu. Çarşamba günü akşam saatlerinde altın fiyatları hareketli seyrediyor. Hediye veya yatırım amacı ile altın satın almak isteyen vatandaşlar bugüne ait canlı altın fiyatları ve değişim grafiklerini araştırıyor. En çok merak edilen konular arasında Kapalıçarşı altın fiyatları yer alıyor. Peki 6 Ocak tarihli altın fiyatları ne durumda? Bu başlık altından, Cumhuriyet, Ata, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz.
Bu sabah saatlerinden itibaren kurdaki son durum yine merak konusu oldu. Altının gram fiyatındaki inişli çıkışlı hareketlilik nedeniyle günce fiyatlar yakından takip ediliyor.
İşte canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları…
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 417,13
SATIŞ: 433,27
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.078,30
SATIŞ: 3.103,40
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.080,00
SATIŞ: 3.127,00
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TAM ALTIN
ALIŞ: 2.971,46
SATIŞ: 3.032,23
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.498,80
SATIŞ: 1.526,00