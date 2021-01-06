Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! Hafta ortasında gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Kapalıçarşı fiyatları

Altın fiyatları, hafta ortasında merak konusu oldu. Çarşamba günü akşam saatlerinde altın fiyatları hareketli seyrediyor. Hediye veya yatırım amacı ile altın satın almak isteyen vatandaşlar bugüne ait canlı altın fiyatları ve değişim grafiklerini araştırıyor. En çok merak edilen konular arasında Kapalıçarşı altın fiyatları yer alıyor. Peki 6 Ocak tarihli altın fiyatları ne durumda? Bu başlık altından, Cumhuriyet, Ata, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz.

6 OCAK ALTIN FİYATLARI

Bu sabah saatlerinden itibaren kurdaki son durum yine merak konusu oldu. Altının gram fiyatındaki inişli çıkışlı hareketlilik nedeniyle günce fiyatlar yakından takip ediliyor.