Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! Hafta ortasında gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Kapalıçarşı fiyatları

Altın fiyatlarında hareketliliği! Hafta ortasında gram ve çeyrek ne kadar, kaç TL? fiyatları

, 2021'in ilk haftasında da haberleri ile gündeme gelmeye devam ediyor. Hafta ortasında altın alış ve satış işlemi yapacak olanlar 'bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL' sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, genelinde ve 'da haftanın ilk işlem gününe altın fiyatları nasıl başladı? Bu başlık içerisinde, 6 Ocak tarihli grafikler ve Çarşamba gününe ait gram, tam, yarım, , ve çeyrek altın fiyatları yer almaktadır...

Giriş Tarihi: 6.1.2021 17:15 ABONE OL
Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! Hafta ortasında gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Kapalıçarşı fiyatları

, hafta ortasında merak konusu oldu. Çarşamba günü akşam saatlerinde altın fiyatları hareketli seyrediyor. Hediye veya yatırım amacı ile altın satın almak isteyen vatandaşlar bugüne ait canlı altın fiyatları ve değişim grafiklerini araştırıyor. En çok merak edilen konular arasında altın fiyatları yer alıyor. Peki 6 Ocak tarihli altın fiyatları ne durumda? Bu başlık altından, , , tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz.

6 OCAK ALTIN FİYATLARI

Bu sabah saatlerinden itibaren kurdaki son durum yine merak konusu oldu. Altının gram fiyatındaki inişli çıkışlı hareketlilik nedeniyle günce fiyatlar yakından takip ediliyor.

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! Hafta ortasında gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Kapalıçarşı fiyatları

İşte canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları…

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 417,13

SATIŞ: 433,27

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.078,30

SATIŞ: 3.103,40

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.080,00

SATIŞ: 3.127,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! Hafta ortasında gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Kapalıçarşı fiyatları

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.971,46

SATIŞ: 3.032,23

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.498,80

SATIŞ: 1.526,00

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! Hafta ortasında gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Kapalıçarşı fiyatları

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 749,30

SATIŞ: 764,20

GRAM ALTIN

ALIŞ: 462,38

SATIŞ: 462,47

ARKADAŞINA GÖNDER
Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! Hafta ortasında gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Kapalıçarşı fiyatları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA