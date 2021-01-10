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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA | Altın fiyatları düşüşte! 10 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

| düşüşte! 10 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Hafta sonu ile ilgili haberleri sabah saatleri itibarıyla sorgulanmaya başlandı. Serbest piyasaların kapalı olduğu hafta sonu alış ve satış fiyatları ile canlı rakamlar vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bugün gram altın alış fiyatı 438 liradan işlem görürken 22 ayar bilezik alış fiyatı ise 396 liradan işlem görüyor. Genele bakıldığında ise sarı metal alış ve satış fiyatlarında düşüş olduğu gözlemleniyor. Peki; altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 10 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 10.1.2021 07:06 ABONE OL
SON DAKİKA | Altın fiyatları düşüşte! 10 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika haberler… Sabah saatleri başta olmak ile birlikte gün içerisinde de altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar önem kazanıyor. Ağustos ayında büyük bir yükseliş yaşayan sarı metal Kasım ayı itibarıyla zaman zaman düşüş yaşamıştı. Bugün ise alış ve satış fiyatlarına bakıldığında benzer bir ivme kaybı yaşandığı gözlemleniyor. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Son dakika detayları haberimizde…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 10 OCAK 2021 PAZAR

10 Ocak 2021 bugün altın fiyatları alış ve satış değerlerine göre; gram altın 438 liradan işlem görürken yarım altın ise bin 425 liradan işlem görüyor…

İşte canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları!

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 396,83

SATIŞ: 412,18

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.926,90

SATIŞ: 2.951,40

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.968,00

SATIŞ: 3.013,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 2.858,28

SATIŞ: 2.916,26

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.425,10

SATIŞ: 1.445,90

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 712,50

SATIŞ: 722,70

GRAM ALTIN

ALIŞ: 438,01

SATIŞ: 438,12

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SON DAKİKA | Altın fiyatları düşüşte! 10 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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