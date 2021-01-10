SON DAKİKA | Altın fiyatları düşüşte! 10 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika haberler… Sabah saatleri başta olmak ile birlikte gün içerisinde de altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar önem kazanıyor. Ağustos ayında büyük bir yükseliş yaşayan sarı metal Kasım ayı itibarıyla zaman zaman düşüş yaşamıştı. Bugün ise alış ve satış fiyatlarına bakıldığında benzer bir ivme kaybı yaşandığı gözlemleniyor. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Son dakika detayları haberimizde…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 10 OCAK 2021 PAZAR

10 Ocak 2021 bugün altın fiyatları alış ve satış değerlerine göre; gram altın 438 liradan işlem görürken yarım altın ise bin 425 liradan işlem görüyor…

İşte canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları!