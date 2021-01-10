Son dakika: Bakan sevindiren gelişmeyi duyurdu: O ödemeler artırıldı!

"Koronavirüsle mücadele ettiğimiz şu günlerde, ihtiyaç sahiplerine ödenen miktarlarda artışa gittik. Bakanlığımıza verilen görevin bir gereği olarak, hak temelli hizmet anlayışı ile toplumun dezavantajlı kesimlerini sosyal dışlanmadan koruyor ve mağduriyetlerini gideriyoruz. Sunduğumuz hizmet ve yardımların, toplumun tüm kesimlerine yayılmasında, artan bütçe kaynaklarımızın rolü büyüktür."

Bakan Selçuk, "2021 yılı itibarıyla SED tutarını arttırdık, her bir çocuk için ödeme miktarı 1161 liraya ulaştı. Bu kapsamda, ocak ayında SED hizmetinden yararlanan 131 bin çocuğumuz için 149 milyon lira ödeme yaptık. SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz." açıklamasında bulundu.