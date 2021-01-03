Noterlere kredi kartıyla 600 milyon lira ödeme yapıldı

ADALET Bakanlığı tarafından 3 Şubat 2020'de hayata geçirilen "Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi ve Noter Ücretlerinin Kredi Kartı ile Ödenmesi" uygulaması kapsamında, geçen yıl kredi kartıyla 2 milyon 224 bin 648 işlem gerçekleştirildi. Kredi kartıyla gerçekleştirilen işlemlerin toplam hacmi ise 597 milyon 592 bin 328 lira oldu. Noterliklerde güvenli ödeme sistemi kullanım adedi ise bin 98 olarak gerçekleşti. Vatandaşların nakit taşıma zorunluluğuna son veren sistem, aynı zamanda nakit taşımanın getirmiş olduğu riskleri de ortadan kaldırdı. 26 Ekim 2020 tarihinde başlatılan e-noter uygulamasıyla da vatandaşlar 5 bin 124 işlem için randevu talebinde bulundu. Uygulama kapsamında noterliklere gitmeden bin 387 işlem online gerçekleştirildi. ANKARA