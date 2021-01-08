Son dakika haberi | Bakan Selçuk duyurdu: 14 ilaç geri ödeme listesine alındı

Eklenen 14 yeni ilacın mevcut durumda yalnızca 8'inin eşdeğerinin bulunduğunu kaydeden Bakan Selçuk, "Bu ilaçların geri ödeme listesine ilavesiyle kullanıldıkları tedaviler için yeni alternatifler ve erişim kolaylıkları doğdu" diye konuştu.



"FETAL CERRAHİ İLE SPİNA BİFİDA ONARIMINI GERİ ÖDEME KAPSAMINA ALDIK"



Bakan Selçuk, hamileliğin ilk ayında anne karnındaki bebeklerde oluşan ve halk arasında "ayrık omurga" hastalığı olarak bilinen spina bifida tanılı bebeklere anne karnında müdahale edilerek bu hasarın giderilmesi amacı ile "fetal cerrahi ile spina bifida onarımı" işleminin de SGK tarafından geri ödeme kapsamına alındığını belirtti. Spina bifidanın ülkemizde doğan bebeklerde yılda binde 3-4 oranında görüldüğüne dikkat çeken Bakan Selçuk şunları söyledi: