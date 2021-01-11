Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA | Altın fiyatları düşüşte! 11 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

| düşüşte! 11 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Haftanın ilk işlem gününde Kapalıçarşı’dan gelen ile ilgili haberleri gündemdeki yerini koruyor. Ağustos ayında büyük bir yükseliş yaşayan sarı metal Kasım aylarında düşüşe geçmiş ve değişen grafiği nedeniyle zaman zaman inişler ve çıkışlar yaşamıştır. Koronavirüs salgını nedeniyle ekonominin merkezinde yer alan altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 11 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 11.1.2021 18:34 Son Güncelleme: 11.1.2021 18:34 ABONE OL
SON DAKİKA | Altın fiyatları düşüşte! 11 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika… Altın fiyatları ile ilgili canlı ve güncel rakamlar sorgulanmaya başladı. Sabah saatlerinden gün içerisine kadar alış ve satış fiyatları değişen grafik sergilemeye devam ediyor. Bugün düşüş eğilimi gösteren sarı metalde gram altının 450 liranın altında seyretmesinden dolayı büyük bir yatırım aracı olarak görülmektedir. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 11 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 11 OCAK 2021 PAZARTESİ

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşların gündeminde yer alan önemli konulardan bir tanesi oluyor. Bugün gram altın 443 liradan işlem görürken 22 ayar bilezik 400 liradan işlem görüyor.

İşte canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları…

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 400,75

SATIŞ: 416,24

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.956,60

SATIŞ: 2.981,50

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.944,00

SATIŞ: 2.989,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.841,41

SATIŞ: 2.897,60

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.441,10

SATIŞ: 1.461,10

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 720,60

SATIŞ: 730,40

GRAM ALTIN

ALIŞ: 444,35

SATIŞ: 444,45

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Altın fiyatları düşüşte! 11 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA