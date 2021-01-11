SON DAKİKA | Altın fiyatları düşüşte! 11 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika… Altın fiyatları ile ilgili canlı ve güncel rakamlar sorgulanmaya başladı. Sabah saatlerinden gün içerisine kadar alış ve satış fiyatları değişen grafik sergilemeye devam ediyor. Bugün düşüş eğilimi gösteren sarı metalde gram altının 450 liranın altında seyretmesinden dolayı büyük bir yatırım aracı olarak görülmektedir. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 11 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 11 OCAK 2021 PAZARTESİ

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşların gündeminde yer alan önemli konulardan bir tanesi oluyor. Bugün gram altın 443 liradan işlem görürken 22 ayar bilezik 400 liradan işlem görüyor.

İşte canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları…