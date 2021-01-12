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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA | Altın fiyatları ne kadar oldu? 12 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

| ne kadar oldu? 12 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Haftanın ikinci işlem gününde ile ilgili haberleri sorgulanmaya devam ediyor. Ağustos ayında yükseliş yaşayan sarı metalin inişli çıkışlı grafiği olması nedeniyle Kapalıçarşı’dan gelen canlı ve güncel rakamlar bu noktada önem kazanıyor. Bugün gram altın 444 liradan işlem görürken 22 ayar bilezik ise 401 liradan işlem görüyor. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu? 12 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 12.1.2021 18:04 ABONE OL
SON DAKİKA | Altın fiyatları ne kadar oldu? 12 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika… Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar, haftanın ikinci işlem gününde araştırılan önemli konular arasında yerini alıyor. Ekonominin merkezinde yer alan sarı metal, iyi bir yatırım aracı olarak görülürken Kapalıçarşı'dan gelen rakamlar bu noktada önem kazanıyor. Peki; altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 12 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika gelişmeleri…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? 12 OCAK 2021 SALI

Bugün cumhuriyet altını 2 bin 945 liradan işlem görürken ata altın ise bin 962 liradan işlem görüyor…

İşte canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları…

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 401,53

SATIŞ: 417,06

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.961,00

SATIŞ: 2.985,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.945,00

SATIŞ: 2.989,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 2.843,88

SATIŞ: 2.900,12

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.442,00

SATIŞ: 1.461,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 721,00

SATIŞ: 730,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 444,08

SATIŞ: 444,17

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SON DAKİKA | Altın fiyatları ne kadar oldu? 12 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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