SON DAKİKA | Altın fiyatları ne kadar oldu? 12 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika… Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar, haftanın ikinci işlem gününde araştırılan önemli konular arasında yerini alıyor. Ekonominin merkezinde yer alan sarı metal, iyi bir yatırım aracı olarak görülürken Kapalıçarşı'dan gelen rakamlar bu noktada önem kazanıyor. Peki; altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 12 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika gelişmeleri…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? 12 OCAK 2021 SALI

Bugün cumhuriyet altını 2 bin 945 liradan işlem görürken ata altın ise bin 962 liradan işlem görüyor…

İşte canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları…