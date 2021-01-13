Altın fiyatları son dakika haberi: 13 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika… Kapalıçarşı'dan gelen altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar sabah saatleri itibarıyla merak edilmeye başlandı. Bugün 22 ayar bilezik fiyatı 403 liradan işlem görürken ata altın ise 2 bin 976 liradan işlem görüyor. Koronavirüs salgını süresi boyunca iyi bir yatırım aracı olarak bilinen altın fiyatları ne kadar oldu? 13 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 13 OCAK 2021 ÇARŞAMBA

Canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları şu şekilde;