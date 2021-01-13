Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları son dakika haberi: 13 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

haberi: 13 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Haftanın üçüncü işlem gününde Kapalıçarşı’dan gelen ile ilgili gelişmeleri vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Ağustos ayında büyük bir yükseliş gösteren sarı metal, pek çok kişi için iyi bir yatırım aracı olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakından takip ettiği canlı ve güncel rakamlara göre; bugün gram altın 446 liradan işlem görüyor. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu? 13 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 13.1.2021 08:26 Son Güncelleme: 13.1.2021 08:27 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika haberi: 13 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika… Kapalıçarşı'dan gelen altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar sabah saatleri itibarıyla merak edilmeye başlandı. Bugün 22 ayar bilezik fiyatı 403 liradan işlem görürken ata altın ise 2 bin 976 liradan işlem görüyor. Koronavirüs salgını süresi boyunca iyi bir yatırım aracı olarak bilinen altın fiyatları ne kadar oldu? 13 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 13 OCAK 2021 ÇARŞAMBA

Canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları şu şekilde;

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 403,37

SATIŞ: 418,97

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.976,00

SATIŞ: 3.000,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.945,00

SATIŞ: 2.989,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.843,88

SATIŞ: 2.900,12

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.449,00

SATIŞ: 1.467,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 724,00

SATIŞ: 733,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 446,18

SATIŞ: 446,28

ARKADAŞINA GÖNDER
Altın fiyatları son dakika haberi: 13 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA